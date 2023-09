Hay muchas personas que se escandalizaron al enterarse -anoche- sobre la permisión de candidatas mayores de 28 años para participar en el certamen Miss Universe. Esta regla entrará en vigor en el 2024, según confirmó R’Bonney Gabriel, Miss Universe 2022.

No obstante, el famoso hacedor de reinas, Osmel Sousa fue enfático en dar su parecer acerca de la nueva regla, que se dio a conocer durante el desfile de primavera 2024 “Beauty Pageant” de Tanner Fletcher en el New York Fashion Week, donde la Miss Universe de más edad hasta el momento, quien representó a Estados Unidos, anunció los nuevos cambios de la organización del certamen internacional.

El cubano, conocido como el “Zar de la Belleza”, publicó un video, a través de su cuenta de Instagram, acompañado del siguiente mensaje: “Todo está evolucionando y nosotros también debemos hacerlo. Menos mal que yo empecé con este movimiento desde el año pasado, para la belleza no hay edad”. Durante más de cinco décadas, Sousa se ha dedicado a la preparación de reinas de belleza.

Miss Universe, que existe desde 1952, limitaba la edad de las participantes de un mínimo de 18 a un máximo de 28. Gabriel se convirtió, en el 2022, en la candidata de mayor edad (28 años) en ganar el certamen mundial de belleza.

“La gente está alborotada. Me han llamado 150 páginas y programas para pedirme mi opinión sobre la historia de que no hay límite de edad para competir en el Miss Universo. Bueno, déjeme decirles que yo no estoy tan lejos de la relidad. Porque fíjese que el año pasado yo hice mi concurso, y metí mujeres casadas y trangénero, y ya todo eso se mezcló con el concurso. Este año, hace como cuatro meses, elegía a 24 mujeres mayores para hacer un junto con las jóvenes en esta nueva edición. Ahí les dejo una foto para que vean, para que no digan que yo me copié, al contrario”, expresó Sousa en el video colgado en la red social en referencia a su más reciente proyecto personal “El Concurso by Osmel Sousa”, una competencia en formato “reality show” en Venezuela, que este realiza a través de su canal en YouTube, en el que va mostrando cómo se “hacen” las reinas.

Siendo Sousa reconocido mundialmente como el más importante preparador de misses, la mayor parte de su carrera transcurrió dentro del Miss Venezuela, desde donde logró que siete de sus pupilas se coronaran Miss Universe. Ya no forma parte del certamen venezolano.

Decenas de reinas preparadas por Sousa han alcanzado importantes coronas como Miss World, Miss International, Miss Reina Hispanoamericana y más.

Cabe destacar que los cambios en las reglas de Miss Universe han surgido desde que la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip tomó las riendas de Miss Universe al comprar los derechos en el 2022 por $20 millones. Uno de los grandes cambios fue que para la edición de este año, se puso fin a las restricciones contra concursantes casadas, divorciadas y embarazadas.