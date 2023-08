El famoso hacedor de reinas, el cubano Osmel Sousa compartió esta tarde su análisis y evaluación de las candidatas al certamen Miss Universe Puerto Rico 2023, por su desempeño en la competencia preliminar, transmitida ayer domingo por Wapa TV, desde el histórico Teatro Tapia en San Juan.

A través de su cuenta de Instagram, el conocido “Zar de la Belleza” comunicó cuáles son sus favoritas de las 30 concursantes puertorriqueñas, que este próximo jueves, 24 de agosto harán su mejor desempeño para una de ellas ser coronada como la nueva soberana, en el concurso que se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“El grupo de las muchachas está muy bueno, muy bonitas las muchachas, muy bien escogidas. Crítica: en traje de baño, demasiado pelo, todas iguales. Hay dos niñas que cuando aparecen, parece que son las mismas, la de Patillas y Río Grande, les pusieron el traje de baño igualito, parecen morochas, parecen hermanas gemelas”, expresó el experimentado empresario cubano, quien es considerado como uno de los mejores en preparar y entrenar para los concursos de belleza internacionales.

Sousa escogió cuáles fueron sus cinco favoritas en el desfile de traje de baño: Patillas, Isabela, Río Grande, Toa Baja y San Lorenzo.

“Creo que se lucieron, aunque considero que no caminaron bonito. Aquí hay una crítica para quien las enseñó a caminar. No sé quién fue el profesor o la profesora que les indicó en la pasarela. No se lucieron, no había actuación. Actuación es salir como la ganadora, como una gran reina”, expresó a la vez que las instó a caminar por la pasarela sin que el cabello se les mueva para la cara.

“Desde el principio dije que la de Toa Baja es la más bonita”, resaltó, mientras iba mencionando las diversas cualidades, incluyendo la preparación académica de cada una de las cinco concursantes mencionadas.

Antes de indicar cuáles fueron sus favoritas en traje de noche, felicitó a todos los diseñadores puertorriqueños por la presentación en traje de gala. “Fue verdaderamente un espectáulo. Bien hechos los vestidos, bellísimos, muy de escenarios, modernos, con todo. Bellos los vestidos”, resaltó Sousa.

“El vestido más bonito lo sacó San Lorenzo. En traje de gala la que más proyectó en un gran escenario desfilando en traje de gala fue Patillas, pero fíjate que la linda de Toa Baja salió ahí, bien, pero la que se lució en el escenario fue Patillas.

“Toa Baja, me vas a hacer quedar mal. Yo que he dicho tantas veces que tú eres la que vas a ganar y ahora resulta que la que van a escoger es a Patillas”, dijo Sousa al finalizar el video, en el tono que le caracteriza.

De las 30 concursantes, solo una recibirá la nueva corona titulada “Evolución”, diseñada por Gabriela Rodríguez y Lido Jewelers. La conducción estará a cargo de Estefanía Torres, Miss Universe Puerto Rico 2020, y el presentador de televisión José Santana.