La Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, lleva 65 días encerrada en “La casa de los famosos 3″. Más allá de las controversias y presiones que suelen aportar este tipo de competencias, lo más difícil para la modelo boricua ha sido no tener contacto con el mundo exterior, según ha confesado en varias ocasiones a través del “livestream” disponible en telemundo.com.

“Estar aquí, en esta casa, no es fácil. No tenemos televisión, no tenemos nuestros teléfonos, no podemos salir, entonces estamos con nuestros pensamientos todo el día todos los días”, dijo Anderson Berríos hace unas semanas como parte de sus conversaciones diarias con el público. “De verdad me hace falta mucho mi familia, hablar con ellos, sus consejos…”, agregó.

Mientras continúa su permanencia como una de las competidoras más fuertes, la primera finalista de Miss Universe 2019 reconoció que daría lo que fuera por abrazar y tener contacto con los suyos, entre entre ellos, su novio Conn Davis.

La también cantante llevaba solo 3 meses de noviazgo con el residente de Saint Thomas cuando ingresó a la mansión ubicada en México el pasado 17 de enero.

Sobre Conn Davis

Conn Davis tiene 38 años. Aunque llevan pocos meses juntos, el empresario estadounidense y la exreina boricua se conocieron hace aproximadamente 1 año.

“Él estaba detrás de mí todo el tiempo y yo decía ‘¿qué es esto?’”, comentó Anderson Berríos hace unas semanas a sus compañeros.

A pesar de que la intérprete de “For The Night” ha sido bastante reservada en el tema, sí comentó que ya conoció a la familia del empresario. “Él me presenta como su mujer”, reveló.

El pasado 8 de marzo, Davis sorprendió a quien es conocida en la mansión como la “Barbie Boricua” con ocho ramos de girasoles. Como era de esperarse, por reglas del juego, el también pescador no pudo entregarle las flores personalmente a su novia, pero llegaron.

Ese día llovieron girasoles en “La casa de los famosos” y mediante un helicóptero, la cantante pudo recibir el detalle. Cada ramo incluyó un mensaje para la competidora. “Madison, You are the light of my life”, “Madison, tú eres la mujer de mi vida”, “Madison, I would wait 100 years for you”, “Madison, tienes apoyo del mundo”, “Madison, Puerto Rico has your back”, “Madison, The whole family loves and supports you”, “Madison, Smile my love, you’ve got this”, “Madison, keep shining bright and smiling my love”, fueron las palabras con las que Davis alegró el día de quien ha sido salvada en tres ocasiones.