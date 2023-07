Hoy 4 de julio, el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves, está celebrando su cumpleaños número 45 desde la cárcel federal en el estado de Carolina del Norte, donde cumple una condena federal de 41 meses de prisión, por posesión de armas.

Según compartió en su cuenta personal de la red social Instagram, hasta allí llegó su esposa, la cantante Natti Natasha en compañía de los cuatro hijos del productor: Mía, Rafael, Antonio, y Vida Isabelle, quien es fruto de su relación con la exponente urbana.

Aunque no precisó cuándo fue la visita, utilizó una imagen de una visita reciente, para celebrar otro año más de vida, agradecer y aclarar que “no todos los presos son malos”.

“45 añitos y esta gente lo que han hecho conmigo es ponerme más Joven pa cuando salga seguir agrandando la manada. Gracias DIOS, a mis familiares, amigos, colegas, que siempre me envían cartas de apoyo sin importar el pasado; a los fanmiliares cibernéticos que me mantienen activo, en fin a todos! Gracias por el cariño, respaldo y FE ante todo este proceso IN... bueno, ya estuviera cumplido pero Nà seguimos con los guantes puestos que el próximo si lo celebraremos en grande. Los Amo y esta son las caras de las personas que me motivan dia a día a seguir con el animo en alta estè donde esté. No Todos los Presos son Malos, más malos son los que condenan a todo lo que le rodea sin darse cuenta que pasarán una vida en Prisión mental.Nos vemos Pronto Bendiciones Raphy Pina”, publicó el productor.

Además, otra publicación incluyó a Pina cargando a la menor de sus cuatro hijos y en compañía de la intérprete de “La falta que me haces”, a quien le fue dedicada esta canción.

La producción de la nueva versión del tema, que la artista cantó por primera vez en abril en la octava edición de los Latin American Music Awards, fue lanzada el pasado mes de junio en las plataformas digitales a través de un video que entrelaza diferentes historias donde la ausencia física de una persona provoca dolor.

Natti Natasha, por su parte, subió una historia en Instagram en la que felicita a su “muñecote”, que es como lo nombra. ”Hoy cumple el amor de mi vida, el Rey de la casa y quien robó mi corazón siempre”.