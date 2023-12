¡Hoy la cantante dominicana Natti Natasha está de cumpleaños! Su esposo, el productor y representante artístico, Raphy Pina aprovechó la ocasión no solo para felicitar a su amada, madre de su cuarta hija Vida Isabelle, sino para destacar sus incontables cualidades y agradecer la relación que viven.

El mensaje vino acompañado con segmentos de una entrevista que publicó hace tres días el comediante venezolano Marko a través de “La Nave Podcast” a la intérprete del recién lanzado tema “Ya no te extraño”, en el que esta conversó acerca de los comienzos de la relación amorosa de ambos, en la que Pina no la tomaba de la mano cuando se presentaban en público ni en las premiaciones a las que eran invitados.

Pina, quien actualmente cumple una condena federal de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego, explica las razones de aquel comportamiento, al que ella hizo referencia en la entrevista.

“Sabes por qué no te cogía la mano? Porque en el mundo donde te disfrutas lo que haces, a la gente le incomoda la felicidad sumada del éxito. Por que el que te vieran felíz y con éxito iba a levantar la IRA que rodea al mundo. Vivimos en un mundo donde el INFELIZ tiene un arma (Más dañina que la que me ocuparon) que solo con un teclado se disfruta hacer el mal y sentirse a gusto con hacer sentir a los otros igual que ellos. Ellos les llaman redes “anti” sociales. Sin embargo, no te importó agarrarme la mano, sentirte segura y con éxito, al ganarnos el premio que casi nadie logra en este negocio porque los galardonados son pocos; se llama AMOR - FELICIDAD - FAMILIA - RESPETO - ADMIRACIÓN- LEALTAD”, manifestó su esposo y también manejador artístico, quien, recientemente, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston denegó su apelación para reducir su sentencia de tres años y cinco meses de prisión.

“Con toda la seguridad que me caracteriza te dí ALAS para que volaras, exploraras, trabajaras y vieras con tus ojos lo que yo siempre te ocultaba para que no te desilucionaras, que era un negocio super hipócrita y dañino que consume la vida personal de TODOS y aun así, regresabas a tu nido TODOS LOS DÍAS, felíz y aunque en ocasiones llorabas a escondidas, te levantabas a seguir creando para demostrarte a ti y a la VIDA que DIOS nos regaló quien es su MAMI”, expresó Pina, quien al final se despide como “tu fanático más fiel”.

Del mismo modo, dijo vivir agradecido porque la relación de amor entre ambos no fue debilitada ni por la fama, ni el dinero, ni los obstáculos, lo que era su mayor temor. “Que fueramos millonario en dinero pero pobres en Felicidad, y lo Logramos .Gracias por la importancia que sumas en las vidas de los que te aman, respetan y te siguen sin controversia, eres una de las personas mas humildes que he conocido. Gracias por tu aliento, a veces sin necesitarlo, pero lo tenías de respuesto. Gracias por ser la primera cara que veo quincenal SIN FALTA cada viernes a las 5 pm cargando a nuestra hija con una sonrisa única en tu rostro para llenarme de fuerza”, continuó. Asimismo, le comentó que será el último cumpleaños en el que se ausenta.

La publicación en Instagram fue respondida por la galardonada cantante urbana: “En nombre de Dios vamos a seguir este camino que hemos creado, en nuestro mundo, con lo más hermoso que nos puede regalar la Vida, la felicidad. Aquí te esperamos mi muñecote”.

Natti Natasha también celebra el lanzamiento de su más reciente álbum “Nasty Singles”, que creó en este pasado año y medio, en el que ha pasado por un sube y baja de emociones que le ha hecho madurar mucho.

“Adquiriendo mucha sabiduría, mucho conocimiento”, señaló en una entrevista. “A mí me ha tocado aprender bastante”.

Estas experiencias las refleja en “Nasty Singles”. En inglés “nasty” significa peligroso, violento, malo y desagradable, pero para Natasha es “extremo” y dice que tiene un alter ego que se llama Nasty Nat.