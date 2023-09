A pocos días del junte de las cantantes dominicanas Natti Natasha y Tokisha para el remix del tema “No pare”, el explícito tema ya fue restringido de la aplicación TikTok, y el productor Raphy Pina está furioso.

“No cantará música infantil por tener un bebé. No se rendirá porque a su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK”, escribió Pina, pareja de Natti Natasha.

Desde el lanzamiento de la versión original de “No pare”, Natti Natasha no ha dejado de ser blanco de críticas. Primero, por utilizar una polémica fotografía desnuda como parte de su estrategia de mercadeo. Luego, por posar de manera provocativa junto a Tokisha previo al estreno de “No pare remix”.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que una plataforma digital censura contenido de Natti Natasha. En marzo de este año, YouTube bloqueó el video musical de su tema “Algarete”.

“En mis últimos videos, mi equipo de trabajo me ha comentado que YouTube me bloquea y el algoritmo lo pierdo porque mi contenido (supuestamente) es demasiado fuerte, lo cual considero exagerado. Decidí lanzar este video vía mi web oficial para asegurarme de que todos mis fanáticos, alrededor del mundo, pudieran disfrutar de lo nuevo, sin restricciones”, dijo en aquel entonces la reggaetonera, en una entrevista con la revista People.

“No se ha rendido haciendo su papel de artista, empresaria, madre y esposa. Y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni porque lo encierren y la ama con LOCURA. Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos jo… de nadie y lo que no te afecta te hace más fuerte” agregó Pina desde su cuenta de Instagram, mostrando su total apoyo a la carrera musical de la madre de su hija, Vida Isabelle.

En el video de “No pare remix” incluye sensuales escenas entre las colegas dominicanas, lenguaje explícito y alto contenido sexual. Hasta el momento las cantantes no se han expresado al respecto.