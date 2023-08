El productor Rafael “Raphy” Pina reaccionó hoy desde la cárcel para ponerle fin a las especulaciones y rumores sobre una supuesta infidelidad de parte de su compañera Natti Natasha, tras la divulgación de una foto de ella desnuda y un audio en una plataforma de red social que se hizo pública hace unas semanas.

A pesar de que la madre de su hija, Vida Isabelle, disipó dudas al incluir la polémica imagen en su reciente video del sencillo “No pare” con el que se daba entender que se trató de una estrategia de mercadeo o parte del concepto del tema, Pina, quien cumple una sentencia federal en una prisión en el estado de Carolina del Norte, se expresó esta mañana sobre la situación a través de un mensaje en sus redes sociales.

Pina, quien tiene acceso limitado a las redes sociales por el confinamiento, aseguró estar “tranquilo”, ansioso por salir y estar con su familia y apoyó plenamente a su compañera Natti Natasha al señalar que “me respeta y me ama como la amo yo”.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de toda las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO”, indicó el productor en su extenso mensaje que acompaña con una imagen suya desde la cárcel donde cumple una sentencia por posesión ilegal de armas, desde mayo de 2022.

“Dios nos regaló una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y más en este mundo de las fantasías llamada música “Entretenimiento”, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme que tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros. LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como YO. Fin de la especulación. att Rafael Pina Nieves”, puntualizó el productor en su publicación que en cuestión de horas ha recibido cientos de mensajes.

La condena federal de Pina es de 41 años, a pesar de que el Tribunal de Apelaciones desestimó uno de los cargos.

Natti Natasha, por su parte, lanzó el pasado 4 de agosto el video “No pare”, dirigido a mayores de 18 años, así lo dispuso la artista en las redes sociales. En el video utiliza la famosa imagen al final del proyecto audiovisual que grabó en su residencia en Miami.

En el nuevo video, la exponente urbana proyecta toda su sensualidad mediante escenas grabadas en bikini desde su residencia en Miami y otros visuales en la playa. La letra del tema va dirigida a una relación de pareja en la que ella pide tener un fogoso encuentro íntimo.

La artista previo al video borró todas sus publicaciones anteriores y luego horas antes del estreno reapareció con una foto. .

Natti Natasha compartió una sola foto, luciendo un top corto con la parte inferior de un bikini y con el siguiente mensaje: “¿Chantajearme por una foto? Somos más los ángeles (emoji) que los malos (emoji). Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #NoPare”.