El productor artístico Raphy Pina Nieves apeló su condena de 41 meses de prisión al alegar errores cometidos por el Tribunal Federal en San Juan.

El licenciado Edwin Prado, uno de los abogados de Pina Nieves, alegó ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston que la sentencia dictada por el juez Francisco Besosa “es inconstitucional”.

Prado solicitó que el caso sea devuelto al distrito de San Juan para que sea atendido por “un nuevo juez”.

Asimismo, pidió al apelativo que también envíe “instrucciones para que deje sin efecto la sentencia” y para que “vuelva a ser sentenciado nuevamente” bajo unas guías diferentes por entender que no procedían las que usó el juez.

Pina Nieves fue encontrado culpable por un jurado en diciembre de 2021 por posesión ilegal de armas de fuego y porque una de esas armas estaba alterada para disparar de forma automática. Luego, Besosa sentenció a Pina Nieves a tres años y cinco meses de prisión por ambos cargos.

Tras apelar el veredicto, Boston revocó la convicción del segundo cargo, por alteración del arma. Resolvió que como el arma no fue ocupada en las manos de Pina Nieves, sino en una casa de Caguas donde el acusado alega no haber ido en mucho tiempo, pues no se probó que tuviera conocimiento sobre el dispositivo ilegal en la pistola.

Por esta razón, el apelativo federal devolvió el caso para que enmendara la sentencia, con el único cargo vigente, de posesión ilegal de un arma de fuego. En abril de este año, Besosa mantuvo la misma sentencia de 41 meses, lo que dejó la fecha de salida de Pina Nieves para el 21 de enero de 2025.

En su orden, Besosa sostuvo que la decisión de Boston sobre el segundo cargo no devuelve el caso para emitir una nueva sentencia. El juez resolvió que haber revertido el segundo cargo “no cambia de ninguna manera el total del nivel ofensa de 20″, en referencia al cálculo dentro de las guías de sentencia federal que aplicó por tratarse de una persona convicta de un crimen grave en posesión de un arma de fuego.

Sin embargo, Prado argumentó que el juez erró cuando “se rehusó a emitir una nueva sentencia” por el único cargo vigente y por haber mantenido el mismo cálculo de ofensa que antes de la eliminación del segundo cargo.

El abogado señaló que sentenciar de nuevo “es requerido cuando la convicción de un cargo es desestimado”.

También argumentó que haber mantenido la sentencia de 41 meses de prisión por una conducta que fue denegada por el tribunal apelativo, “a través de una decisión enmendada bajo preponderancia de evidencia en vez de más allá de duda razonable, violó el derecho al debido proceso de ley de Pina Nieves, como lo establece la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.

Prado planteó que estos errores requieren dejar sin efecto la sentencia y devolver el caso para emitirse una nueva condena bajo un cálculo de nivel de ofensa 14, que conlleva de 14 a 21 meses de cárcel.

En el proceso de apelación, el Ministerio Público estará representado por el fiscal Gregory B. Conner, quien tiene hasta mediados de agosto para contestar los argumentos de la defensa de Pina Nieves, a menos que solicite una extensión.

Una vez estén completados los documentos de ambas partes, un panel de jueces apelativos puede ordenar una vista argumentativa antes de emitir una determinación.