El productor Rafael “Raphy” Pina, quien cumple una sentencia federal en el estado de Carolina del Norte, se unió desde la cárcel a los esfuerzos de recaudación para reconstruir la residencia de Eligia Vargas, afectada por un tornado en Aguada e hizo llamado a la solidaridad de los puertorriqueños.

Pina compartió hoy martes una publicación en sus redes sociales en la que exhortó a las personas a unirse a la iniciativa que hizo la familia de la mujer de 79 años al abrir una cuenta Go Fund Me para reconstruir la vivienda de Vargas, que quedó destruida con el tornado que se registró el pasado domingo en el municipio de Aguada. La meta es que la residente vuelva a tener un techo seguro.

“Yo sé que hoy, Puerto Rico aportará a que te pongan esa casita de vuelta. Recuerden por más que te sientas encerrado, mientras tengas vida, tienes la oportunidad de seguir. Ayuden que no es por pauta, es por amor al necesitado, muy diferente. Eligia, prepárame el café pa’ cuando salga ir para allá. Att el Peligro para la comunidad”, expresó el productor que cumple una condena federal de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego y por un arma modificada para disparar de forma automática.

No obstante, la reclusión de la pareja de la cantante urbana Natti Natasha no ha sido obstáculo para que continúe activo en las redes sociales y se una a causas solidarias, como es el caso de la residente de Aguada.

En la descripción de la cuenta Go Fund Me para Eligia Vargas Villanueva se detalla que la ayuda es urgente para la reparación de la propiedad de madera devastada por un tornado en el barrio Jaguey de Aguada.

“Este domingo, 16 de julio de 2023, a eso de las 3:00 p.m. un tornado azotó nuestra querida comunidad de Aguada, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Entre los muchos afectados de esta tragedia se encuentra la propiedad de madera de la valiente y resiliente Eligia Vargas Villanueva, una mujer de 79 años de edad que ha perdido todo lo que ha construido a lo largo de su vida. La propiedad de Eligia, ubicada en el barrio Jaguey, fue completamente arrasada por la furia del tornado. Las paredes de madera que alguna vez fueron su hogar ahora han sido afectadas. El techo, que solía protegerla de las inclemencias del tiempo, ha sido arrancado sin piedad, dejando expuesta su humilde morada a los elementos”, lee parte de la descripción de ayuda para la residente que no posee los recursos para reconstruir su hogar.

“La pérdida de su propiedad no solo representa la destrucción material, sino también la pérdida de su seguridad, su estabilidad y su sentido de pertenencia en esta comunidad que tanto ama”, añade la petición de ayuda en la cuenta Go Fund Me.

En una entrevista que otorgó el hijo de Vargas, Aníbal Sosa Vargas a Primera Hora, describió que la residencia está totalmente destrozada y que además de la cuenta Go Fund Me se puede donar a través de ATH Móvil con el número (787) 646-2370. La familia aceptaría donaciones de materiales de construcción, herramientas, mano de obra o cualquier otro recurso que pueda ayudar en la reconstrucción de la propiedad.

Si desea aportar cuenta de mediante Go Fund Me, pulse aquí.