Horas antes de que sea sentenciado en el foro federal, el productor musical Raphy Pina Nieves expresó sentirse “tranquilo”, aunque reconoció que este martes 24 de mayo será un día “duro”.

Tras aplazarse en cinco ocasiones, la vista en la que se dictará la condena contra Pina Nieves está pautada para el martes, a las 9:00 de la mañana, en la sala del juez Francisco Besosa, ubicada en el Viejo San Juan.

“Yo estoy tranquilo con mi conciencia y concentrado en mi familia, más que nada. Uno no debe de enfrentar las cosas caído”, dijo el también dueño del sello discográfico Pina Records y socio de Daddy Yankee en un video en vivo en su cuenta de Instagram.

Un jurado encontró el pasado 22 de diciembre culpable al productor por posesión ilegal de dos armas de fuego, una de ellas alterada para disparar de forma automática, que fueron encontradas por agentes federales en una de sus casas en Caguas.

Además, otro cargo por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Esto porque Pina Nieves se declaró culpable por fraude bancario en 2015 y fue sentenciado a dos años de libertad supervisada en enero de 2016.

“Yo me caí en el 2012 y lo acepté y me caí bien duro”, dijo el también manejador.

En el video, de más de 25 minutos de duración, en ocasiones se pudo ver a su pareja, la cantante urbana Natti Natasha, mientras le brindaba apoyo colocándole su mano en la espalda. También, enseñó a la hija de ambos, Vida Isabelle, quien recientemente cumplió un año.

Para dictar su condena, el juez tiene ante su consideración un informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos que incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión. Mientras, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Sin embargo, los abogados de Pina Nieves sometieron el pasado jueves un memorial de sentencia en la que solicitaron una condena de libertad condicional por entender que su cliente “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”, tanto como padre, empresario y “filántropo”.

La recomendación de los licenciados fue que no ingresaran a Pina Nieves en prisión, sino que se le impusieran una probatoria o que cumpliera con un arresto domiciliario.

Pina Nieves se exponía a un máximo de 20 años en prisión, según las guías de sentencia.

“Yo me encuentro supertranquilo, preparándome para ese momento junto a mi familia... (aunque) es duro porque no sé lo que mañana vaya a pasar”, añadió el productor en el Instagram Live.

Según explicó, mañana podrían “surgir varias cosas” de ser sentenciado a prisión como ser ingresado inmediatamente o que le otorguen un plazo para, voluntariamente, entregarse en un plazo de unas tres semanas.

Por otro lado, indicó que el 24 de mayo es un día que marcó su vida, pues su padre falleció para esa fecha.

“Mañana para mí el dolor es doble. Va a ser un dolor bien fuerte porque perdí a mi papá, estoy posiblemente perdiendo la libertad y mis hijos me estarán perdiendo por un corto tiempo también. Yo no me lo explico”, dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, adelantó que ya comenzó el proceso de apelar su sentencia con la contratación de abogados en Boston, aunque todavía no ha radicado el caso en el Apelativo federal.

Mientras, el juez Besosa aún no ha tomado una decisión sobre una moción radicada por la defensa de Pina Nieves para que pueda mantenerse en libertad bajo fianza en lo que apela su veredicto de culpabilidad. El proceso apelativo podría durar varios años.

Aunque dijo que no ha notado un favoritismo en la corte tras las múltiples concesiones logradas —como poder asistir al cumpleaños de su hija este pasado fin de semana—, reconoció que el estar bajo libertad condicional, lo que le ha permitido salir a trabajar todos los días, “obviamente es un privilegio que le están dando a uno por no ser un temor para el Estado, para la comunidad”.

También, adelantó que ha documentado todo el proceso judicial, ya que se encuentra preparando un documental sobre su vida

“Tengo todo esto grabado. Un documental de mi vida de cómo un empresario exitoso ha tenido las altas, las bajas, quedarse sin dinero, ganar dinero honradamente, que lo investiguen los federales, todas las agencias, pensando que por esto que llevo en el pecho (prendas) se brega con droga”, dijo.

“Una de las decisiones que yo tomé en mi vida fue irme a juicio para que me entregaran unos documentos míos de por qué me estaban llevando a juicio. Ahí yo pude ver que tenían una investigación bien fuerte en contra mía de lavado de dinero, de narcotráfico, de muchas cosas que, al final del día, no son reales, no se pudieron llevar a la mesa”, añadió.