El productor Rafael “Raphy” Pina se mostró resignado ante la realidad de no poder cumplir el sueño de que su hija nazca en la República Dominicana, luego de que el juez federal Francisco A. Besosa denegó ayer la moción de permiso para viajar al vecino país, sometida por la representación legal del empresario.

Pina y la cantante Natti Natasha anhelaban que el nacimiento de su hija fuera en la República Dominicana, país de la vocalista urbana y del padre del productor, el fenecido Rafael Pina.

El productor reaccionó ayer en sus redes sociales.

“Gracias a los que se preocuparon por mí, era un deseo personal pero, después que NAZCA SANA , que nazca en la luna , seguirá siendo mi nueva vida”, expresó ayer Pina junto a una foto con Natti Natasha publicada en Instagram.

“No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o en mi caso, en otro lugar. Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuán grande podemos seguir siendo porque, no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos”, destacó.

El magistrado Besosa emitió ayer en su orden la palabra “denegado” y añadió que, próximamente, manifestaría la opinión que lo llevó a no otorgar el permiso para que Pina Nieves, quien enfrenta cargos federales por posesión de dos armas de fuego por una persona convicta por un periodo de un año o más, presenciara el nacimiento de su hija.

Pina es padre de tres adolescentes, dos varones y una niña. El nacimiento de su cuarta hija lo mantiene muy ilusionado y enfocado en el bienestar de la familia.

Además de resaltar que no tenía intención alguna de evadir a las autoridades federales mediante el viaje, Pina se comprometió a tener en su persona un localizador de GPS, a llamar a la oficial supervisora Nora Heredia Burgos para reportar su ubicación, a proveer, de antemano, la localidad en donde se hospedaría durante su estadía en la República Dominicana y resaltar que existe un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y Dominicana.

No obstante, la fiscalía sometió una moción en oposición al pedido del productor y socio musical de Daddy Yankee el 19 de abril. En el documento, la fiscalía argumentó que Pina no posee el derecho de salir del país o violar las condiciones de residencia establecidas por la corte porque aguarda el inicio de un juicio. Añadió, además, que la decisión de la pareja de que el nacimiento de su hija sea en la República Dominicana no es una razón válida para alterar las condiciones de la libertad bajo fianza.

Actualmente, Pina está libre bajo fianza y se mantiene en su residencia principal en Miami, Florida, estado donde seguramente será el nacimiento de su hija. Pina y Natti Natasha confirmaron su relación de más de dos años en enero de este año y en febrero la artista mostró su embarazo en el escenario de Premios Lo Nuestro.

✉ Email Natti Natasha exhibió su embarazo de seis meses al aceptar el Premio Lo Nuestro a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos "La mejor versión de mí". (AP Foto/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)

Al anunciarse su nombre, Raphy Pina y Natti Natasha dejaron ver su felicidad por el embarazo. (The Associated Press)

La pareja se comprometió en enero y la barriga era un secreto a voces y su revelación uno de los momentos más esperados de Premio Lo Nuestro. (Marta Lavandier)

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, dijo la cantante dominicana. (Marta Lavandier)

Minutos después de la presentación, la revista People en Español publicó una entrevista en la que la artista reveló el duro proceso que vivió para poder concebir. “Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, expresó durante los premios. Facebook

El tribunal federal emitió una orden de arresto, el 13 de agosto de 2020, contra Pina Nieves luego que un gran jurado recomendó la radicación de cargos por posesión de dos armas de fuego, (pistolas Glock y Smith & Wesson), una de ellas modificada para disparar de forma automática, y municiones de distintos calibres.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) encontraron las armas y las municiones durante un allanamiento en una de las propiedades de Pina Nieves llevada a cabo el 1 de abril de 2020.