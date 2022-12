El pasado sábado fue uno de celebración para la cantante dominicana Natti Natasha, pues quiso celebrar su cumpleaños por todo lo alto con su nuevo sencillo en solitario “To’ esto es tuyo”, como un regalo para sus fans.

Sin embargo, aún cuando su esposo, el productor Rafael “Raphy” Pina, se encuentra en una prisión federal tras un juicio de una semana y ser encontrado culpable por un jurado y luego, el 24 mayo pasado ser sentenciado a tres años y cinco meses de prisión, le dio una gran sorpresa a la madre de Vida Isabelle.

Luego de Natti regresar de visitar a Pina en Carolina del Norte donde se encuentra recluido, Natti se encontró con un regalo en la puerta de su casa, una camioneta G-Wagon, envuelta en una caja con un lazo rojo, que fue develada por la propia artista, quien con celular en mano, tras recibir una inesperada llamada de Pina, lucía muy emocionada.

Breves fragmentos de vídeos los compartió con sus seguidores, así como un mensaje para su también manejador.

“Lejos , pero aquí .Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pasé mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso que me las llevo todas. Lol. Gracias porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad. Lol. Te amo para siempre. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. Dime, dime, dine, muñecote”, escribió la intérprete de “La mejor versión de mí” en sus redes sociales.

En cuanto al tema musical “To’ esto es tuyo”, fue lanzado bajo el sello de Pina Records y Sony Music Latin, y este fusiona sonidos típicos de República Dominicana como el dembow con música electrónica, catalogado como un dembow electrónico.

Producido por Hear This Music, el tema ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y vistas combinadas, según se reveló en un comunicado de prensa.

Previo al lanzamiento del tema, Natti Natasha generó gran expectativa a través de su cuenta de Instagram. El video musical, que estuvo bajo la dirección de Maricel ‘Chacha’ Zambrano (WildHouse Pictures), marcó tendencia #5 en YouTube.