La periodista Mayra Acevedo será galardonada con el prestigioso reconocimiento Círculo de Plata 2023 de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión, capítulo Suncoast, anunció hoy WIPR-TV a través de un comunicado de prensa. Este premio distingue a quienes han contribuido a la excelencia en la industria de la televisión.

De esta forma, la institución resalta la contribución de Acevedo por su excelencia laboral en el campo del periodismo televisivo a través de los 28 años que ha formado parte de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública como reportera y productora de proyectos especiales en “Notiséis 360″.

Entre los innumerables premios que ha obtenido la periodista, se encuentra, precisamente, un Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, otorgado en el 2021 bajo la categoría “preocupaciones sociales”, por el especial “Cuidadores en tiempos de emergencia”. Este proyecto retrató las dificultades que enfrentaban los cuidadores de adultos mayores y la merma en servicios dirigidos a ellos, luego del paso de los huracanes Irma y María, los terremotos, así como, pandemia del COVID-19.

“Nuevamente, reconocemos con gran beneplácito el extraordinario quehacer de Mayra durante las casi tres décadas que lleva en WIPR. Su impecable gesta, su compromiso con el país y la Corporación han sido consistentes. Además, se trata de un extraordinario ser humano afable, digno de emular en todo el sentido de la palabra. Por esto, estamos convencidos de que merece tan distinguido reconocimiento de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión”, expresó Eric Delgado, presidente de WIPR-TV y Radio.

“¡Me siento muy honrada y feliz! Es un gran honor que colegas de la industria de la televisión, dentro y fuera de Puerto Rico, me consideren merecedora de este premio. Lo comparto con todas mis mentoras y mentores que ayudaron a forjar mi carrera, con mis colegas de todos los medios en los que he trabajado y de los que he aprendido tanto, a lo largo de estos 35 años y sobre todo , agradezco a mi familia que me sigue apoyando en cada paso”, dijo la periodista.

En el pasado, el premio de excelencia Círculo de Plata ha sido otorgado a primeras figuras de la televisión, entre otras, Paquito Cordero (2003), Tommy Muñiz (2004), José Miguel Agrelot (2006), Jacobo Morales (2008), Carmen Jovet (2011) y Jorge Hidalgo (2012), así como a colegas de Acevedo como Luz Nereida Vélez (2022) y, este año también a Deborah Martorell y Ada Monzón.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar este otoño.