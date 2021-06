Luego de una pausa de casi dos años a causa de la pandemia, el evento Puerto Rico Comic Con (PRCC) regresa al Centro de Convenciones en Miramar los días 14 al 16 de enero de 2022, a su vez celebrando su 20 aniversario.

El joven actor estadounidense Jack Dylan Grazer es el primer invitado especial confirmado. La venta de boletos comenzará en agosto a través de Ticketera.

Grazer es conocido por haber actuado en las dos cintas de terror basadas en las novelas de Stephen King “It”, en las que interpretó a “Eddie Kaspbrak”. Además prestó su voz al personaje de “Alberto” en el reciente éxito de Pixar “Luca”. El joven actor participó el año pasado en la serie “We Are Who We Are”.

El actor juvenil Jack Dylan Grazer es la primera figura del cine en ser confirmada para asistir a la próxima edición de Puerto Rico Comic Con.

“Luego de una larga ausencia debido al impacto de la pandemia, estamos sumamente entusiasmados con volver a celebrar Puerto Rico Comic Con y volver a encontrarnos con los fans y celebrar todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. El evento hace falta, un símbolo de que poco a poco estamos regresando a la normalidad”, dijo Ricardo Carrión, productor ejecutivo de PRCC.

PUBLICIDAD

Carrión recalcó que el evento se dará en total cumplimiento con las leyes y regulaciones locales para salvaguardar la salud pública. Desde la parte de la producción, PRCC tomará medidas adicionales para garantizar máxima seguridad salubrista.

“Aunque cada vez más personas se están vacunando y los casos de COVID están bajando, no podemos bajar la guardia. Actuar con cautela es responsabilidad de todos. El objetivo es pasarla bien y en confianza”, recalcó el productor.

Independientemente de su ausencia en los escenarios, PRCC promete regresar potente, aumentando el valor de su propuesta de entretenimiento. El primer invitado especial confirmado es el joven actor Jack Dylan Grazer, conocido por sus interpretaciones en los filmes It (2017) y su secuela It Chapter Two (2019), Shazam! (2019) y la entrega animada de Pixar, Luca (2021). Próximamente se anunciarán más invitados especiales.

Carrión aseguró además que, al igual que en ediciones anteriores, Puerto Rico Comic Con expondrá novedades de diversas ramas del mundo del entretenimiento, incluyendo el cine, series de TV, cómics, videojuegos, la animación, arte, cosplay y más. El evento también es una importante plataforma promocional y profesional para los artistas independientes y creadores de contenido puertorriqueños. Comerciantes y artistas interesados en exponer sus bienes en el evento deben visitar www.prcomiccon.com.