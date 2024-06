Renuncia directora de Miss Universe México por falta de inclusión y transfobia

A través de una conferencia de prensa, la actriz y modelo aseguró que no podía continuar al frente de la institución por varias anomalías, entre las que destacan una falsa inclusión y transfobia, ya que, denunció, no están dispuestos aceptar la participación de mujeres trans en el certamen.

“Las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada. Cero’”, dijo en declaraciones retomadas por el canal de Berenice Ortiz.