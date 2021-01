El activista de derechos humanos, filántropo y cantante puertorriqueño, Ricky Martin, fue homenajeado en la noche de hoy en la primera ceremonia International Peace Honors, creada por PeaceTech Lab. Este evento, transmitido en vivo a través YouTube, es una nueva tradición que unirá a líderes mundiales, activistas y jóvenes, entre otros, para reconocer a los muchos rostros de la construcción de la paz y recordar que todos tienen un papel que desempeñar.

Durante la ceremonia, el artista ofreció un mensaje grabado en el cual agradeció su presencia entre el resto de los homenajeados e instó a seguir luchando por la paz, la equidad y las injusticias sociales. “Es con gran honor y humildad que acepto este reconocimiento que me otorga el International Peace Honors. Estoy muy entusiasmado y agradecido por ser considerado entre estos grandes que abogan día a día, exigiendo un cambio a favor de los derechos humanos y los más vulnerables entre nosotros”, declaró Martin. “Defender y proteger las víctimas de la trata humana, luchar por la igualdad y mantener la paz, ha sido una constante en mi vida y, claro, la misión de la Fundación de Ricky Martin”.

“Esta pandemia, los desastres naturales y las injusticias sociales que hemos estado enfrentando por este pasado año, ha sido un reto para todos nosotros. Para algunos más que otros. Pero no podemos perder nuestro espíritu de lucha, ni la esperanza”, añadió el filántropo en su declaración. “Debemos aprender a cuidarnos para poder seguir protegiendo a los demás. Muchas veces, hemos demostrado que juntos somos más fuertes, y capaces de lograr lo que creíamos imposible hacer solos. Todos los días me siento inspirado por quienes buscan justicia, los que encuentran soluciones y trabajan por la paz. Aún no hemos terminado, pero estamos por conseguirlo. Estoy esperanzado”, concluyó.

Además de Ricky Martin, también se reconoció el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos; el Cacique Raoni, líder del pueblo kayapó en Brasil; Opal Tometi, cofundador de Black Lives Matter; Vint Cerf, científico y considerado como uno de los “padres del Internet”; y Ricardo Montaner, cantautor y humanitario.

La anfitriona del evento fue la cantante española Natalia Jiménez, quien deleitó a la audiencia mundial con su calidez y carisma. Además, el International Peace Honors contó con la participación de varios importantes presentadores como Stephen Curry, jugador de baloncesto del equipo Golden State Warriors; Eva Longoria, actriz y humanitaria; Sting, músico y ambientalista; José Andrés, célebre chef y humanitario; y un mensaje especial Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos.

Durante la velada, también hubo presentaciones musicales como las del artista español Alejandro Sanz, quien interpretó “La quiero a Morir”; el cantante colombiano Camilo y su esposa Evaluna Montaner compartieron una versión del éxito “Amen”; el músico Sting compartió una versión íntima de su canción “Fragile”; y la cantautora italiana Laura Pausini, interpretó “Io Si” de la película “The Life Ahead” con Sofia Loren.