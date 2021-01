Desde que se lanzó el pasado 23 de diciembre la canción “Amén”, en la que participa Ricardo Montaner, junto con sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, además de su yerno Camilo, su vídeo ha sido reproducido sobre 100,000 millones de veces en la plataforma YouTube.

Estas buenas noticias vinieron acompañadas de unas no tan buenas, al enterarse que una persona muy cercana a la familia Montaner, Roberto, conocido como ‘Ruper’, enfermó de coronavirus, falleciendo finalmente hace apenas una semana. Esto provocó que la promoción de la canción se atrasara.

Sin embargo, “Amén”, les dio la fuerza necesaria a todos ellos para seguir adelante y darse cuenta que el propósito inicial que tuvieron al crearla, de llevar fe y esperanza en Dios, también logró calar en ellos y utilizarla de bálsamo en tan mal momento. “Como familia, hemos vivido muy de cerca lo del COVID-19 y hemos estado muy vulnerables. Si no hubiésemos tenido la canción ‘Amén’ no estaría frente a esta cámara”, indicó Montaner durante una conferencia de prensa llevada a cabo a través de Zoom. “Estaríamos devastados por completo. Si bien el éxito de la canción es una gran alegría, sucede en un momento fuerte y difícil para nosotros. Pero, estamos transitando sobre una paz que siempre le hemos pedimos a Dios”.

Para todos los componentes de la familia Montaner que participaron de la canción, es sumamente importante que las personas entiendan su significado y su propósito. “‘Amén’ es conformación de muchas cosas que todos hemos sentido. Desde que tengo 10 años le he servido a Jesucristo y he estado constantemente buscando la manera de servirle de mi propia forma”, comentó Mauricio Montaner, quien forma junto a su hermano el dúo de música urbana Mau y Ricky. “La verdad es que tengo bien claro qué quiero hacer con mi vida y cómo quiero servir a Dios. Con esta canción siento que ha sido como de esas canciones que confirman que todo lo que vengo haciendo desde hace ya rato y que todo lo que vengo sembrando y ha valido la pena”.

Ricardo Montaner indicó que espera que la canción “Amén” trascienda más allá de este momento y se convierta en una especie de bálsamo para aquellas personas que la estén pasando mal en sus vidas. “Pienso que, con el tiempo, esta canción se va a convertir en un modo de evocación para mucha gente que haya pasado por momentos especiales, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que quede ahí colgada, como un mensaje para que la gente se arrope con él en el momento menos pensado y en el que más lo necesite”, detalló el artista.

En el caso del colombiano Camilo, quien está casado con la hija de Montaner, Evaluna, el disco “Amén” le ha llenado doblemente. “La canción me produce una alegría inmensa y siento que estoy siendo parte de un propósito divino”, comentó el cantante quien fue nominado para 10 Premios Lo Nuestro. “Sin embargo, también me siento muy emocionado de saber que ya canté con Ricardo Montaner. Sé que tengo que ser humilde con esto, pero a mí me llena de orgullo haberlo completado”.

Este sencillo, cuyo vídeo fue dirigido por Marlene Rodríguez, esposa de Montaner y madre de los participantes de la canción, es el primero del nuevo álbum de Ricardo Montaner, que estará disponible a finales de marzo o principios de abril, y que llevará el nombre de la canción. “En este álbum hemos escrito por lo menos ocho canciones entre todos nosotros (incluyendo los tres hermanos y Camilo). Por lo que quiere decir que seguimos colaborando entre todos”, añadió el cantante venezolano. “Y si me lo permiten mis hijos, también estaría dispuesto a participar de sus álbumes de alguna forma”.

Aunque no es la primera vez que colaboran junto a su famoso padre en una canción, para los hijos de Montaner esta fue una experiencia única y llena de satisfacciones. “Para cualquiera de nosotros es fácil olvidarse que nuestro padre es Ricardo Montaner cuando uno lo ve todos los días. Eso es bonito, porque realmente nosotros hemos tenido la oportunidad durante toda nuestra vida de aprender de un maestro en casa. No creo que todos los artistas tengan esa fortuna”, mencionó Ricky, quien se caracteriza por tener pintado la mitad de su pelo color rubio. “En el momento de la carrera en el que estamos, poder decir que tenemos un éxito junto a Ricardo Montaner, es un logro inmenso en la carrera de cualquiera de nosotros. Soy fanático de la música de Montaner desde que nací y poder estar con mi ídolo en una canción, es un sueño hecho realidad”.