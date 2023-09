Después de seis años distanciados, finalmente, el productor Jorge Pabón “Molusco” y la presentadora Angelique Burgos “Burbu” han comenzado a limar asperezas. Este 2023, la audiencia ha sido testigo de algunos de los acercamientos que el anfitrión de “Molusco y los reyes de la punta” ha tenido con la esposa del exbaloncelista puertorriqueño Elías “Larry” Ayuso Carrillo.

Esta mañana, el locutor Roque José Gallart Ortiz, mejor conocido como “Rocky The Kid”, quien -junto a Burgos- conduce el programa radial mañanero “El despelote” de La Nueva 94 FM, aseguró que “Molusco quiere volver con Burbu”. Luego de solicitar música de tensión, el animador comentó que los gestos que podrían dar paso a una reconciliación entre la pareja de excompañeros no se escuchan en la radio ni se ven en la televisión.

“Yo no soy el más inteligente, pero tengo maña, por eso me dicen el pelícano del bajo mundo. Señores, desde hace un tiempito yo me he dado cuenta de ciertas actitudes de mi hermano ‘El Molusquillo’, ‘Molu’, porque aparentemente lleva unos días, yo diría dos o tres meses, desde que me lo encontré en el hotel de Orlando, Molusco lleva coqueteando con Burbu hace como un mes”, comenzó con tono de misterio.

Burbu, algo nerviosa, se reía y se limitaba a reaccionar con expresiones como “deja de estar hablando”. Gallart, por su parte, continuó el tema y recordó que hace tres semanas Pabón publicó un recuerdo protagonizado por la productora ejecutiva de “Burbu Nite” en su cuenta de Instagram.

“Señores, se la quiere llevar. No, se le está acabando el contrato es. Mira, Ali (Warrington) y Pamela (Noa), no los quiere para nada”, vaciló.

Burgos, con total seriedad, manifestó que “hay veces en la vida en la que uno se da cuenta de cosas. No es lamiendo el ojo, a lo mejor él se dio cuenta de que es un momento, que él quiere dar un paso”. Luego, reveló que Pabón le ha enviado mensajes de texto y que “hay un posible momento” para el diálogo porque “en la vida hay que limar asperezas para seguir hacia adelante, pero tranquilo que yo no te voy a dejar”.

Durante el desarrollo del tema, que se extendió por más de 15 minutos, Rocky The Kid describió la emoción de Molusco cuando se reencontró con Burbu en Orlando, Florida. La presentadora de Wapa Televisión dejó saber que esa revelación le confirmaba que las intenciones de Pabón eran genuinas.

“A Molusco yo lo quiero mucho”, puntualizó Burgos.

La entrevista con Giselle

En esa línea, ayer, Molusco dio a conocer que entrevistó a la merenguera Gisselle para su podcast. Esto, también fue motivo de conversación en el mañanero radial.

“Yo tengo que hablar con Burbu, eso es algo que se tiene que dar en cualquier momento. Fueron diez años de carrera. Ella está clara, y yo creo que Rocky se va a encojonar conmigo, por lo que voy a decir ahora, pero está Burbu con Rocky, y toda la vuelta, pero, ella sabe, muy dentro de ella sabe, que Molusco y Burbu estaba a otro nivel”, dijo.

Gisselle, amiga y comadre de Burgos, reconoció que ambos locutores fueron “una marca importante en un momento dado”.

En la misma entrevista, Molusco manifestó su descontento con la empresa Special Broadcasting Service (SBS) cuando recontrató a Burgos porque fue un suceso que lo hizo quedar mal frente a su excompañera. “O sea, la botaste para después recontratarla a los dos años”, expuso. Molusco y Burbu cortaron su amistad en medio de unos cambios en el programa “El Goldo y la Pelúa”, en los que Burgos quedó fuera.