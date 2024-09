Rodrigo Romeh asegura que no volvería a tener una relación poliamorosa: “Es bien complicado”

En medio de las funciones de “La casa de Maripily: Se vale tó” , el influencer mexicano reflexionó sobre su vida luego del programa de televisión, así como situaciones en las que no volvería a estar… entre ellas, tener una relación poliamorosa.

Romeh, quien tuvo una relación de tres personas por varios meses, destacó que su noviazgo con ambas mujeres no duró mucho debido a la complejidad de este tipo de relaciones. “Lo que pasa es que todo es complicado, si una relación de dos es complicada…”.

Gallego cuestionó sobre la decisión de traer a una tercera persona a la relación. A pesar de lo que muchos podrían pensar, según contó Romeh, la decisión no fue tomada por él, sino por su expareja.

“Yo no lo decidí… fue mi novia. A ella le gustó demasiado ella” , confesó. “ Lo intentamos, pero es bien complicado”.

Sobre si volvería a formar parte de una relación poli amorosa, respondió categóricamente que no, pues se llega a tener conflictos internos. “Si no tienes esa cultura desde nacimiento, es bien difícil adaptarse. Si no hay un bagaje cultural… siempre hay un conflicto interno”.