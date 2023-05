Ser la hija de actores tan famosos como Bruce Willis y Demi Moore, implica ser una persona pública casi desde que llegas al mundo. Y, si no, que se lo digan a Rumer Willis, la primera de los tres hijos que la pareja de estrellas tuvo en común.

Sin embargo, la también actriz es noticia ahora mismo no por sus padres, ni por su nada desdeñable carrera artística, sino porque acaba de ser madre: Louetta Isley Thomas Willis, su primera hija con el cantante Derek Richard Thomas, ha nacido dando así luz a los oscuros momentos que pasa la familia con la enfermedad de Bruce.

NACIDA ANTE LAS CÁMARAS

Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore nació, literalmente, ante los focos: el 16 de agosto de 1988 la propia Demi contrató a un cámara para filmar cómo su hija llegaba al mundo en Paducah, Kentucky (Estados Unidos), donde Bruce se encontraba en pleno rodaje de “In Country” (1989).

Es la mayor de sus hermanos, nacidos de la unión Willis-Moore: Scout LaRue y Tallulah Belle. Además, fruto del matrimonio de su padre con la modelo Emma Heming, Rumer tiene otras dos hermanas, Mabel Ray y Evelyn Penn.

Rumer creció en Hailey, Idaho, y después estudió en Michigan en la Academia de Artes de Interlochen. También vivió en Los Ángeles (California), donde estudió primero en la Escuela Secundaria Wildwood y posteriormente en la Universidad del Sur de California, aunque abandonó los estudios tras su primer semestre.

Y es que ya desde muy pequeña, Rumer siguió los pasos del linaje familiar hacia el mundo de la actuación. Debutó en “Now and Then” (1995) junto a su madre Demi Moore y un año después apareció en “Striptease” (1996).

Además, Rumer también trabajó junto a su padre Bruce Willis en “The Whole Nine Yards” (2000) y “Hostage” (2005) en sus inicios como actriz, y más recientemente en “Da hong zha (Air Strike)” (2018).

Otros de sus trabajos durante su primera etapa en el cine han sido “From Within” (2008), “The House Bunny” (2008), “Wild Cherry” (2009), “Sorority Row” (2009), “The Diary of Preston Plummer” (2012), “The Ganzfeld Experiment” (2013), “The Odd Way Home” (2013), o “There’s Always Woodstock” (2014).

La actriz Rumer Willis y su madre, Demi Moore en una imagen de archivo, fechada en Los Ángeles el pasado 8 de marzo de 2023. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN (CAROLINE BREHMAN|CAROLINE BREHMAN)

DANZANDO AL ESTRELLATO

En televisión, Rumir Willis también trabajó esporádicamente en varios programas y series, como “CSI: NY” (2008), “Medium” (2009), “Workaholics” (2010), “Hawaii Five-0″ (2012-2013), “Pretty Little Liars” (2013) o el certamen de “Miss Estados Unidos” en 2014.

Pero no fue hasta 2015, con su aparición en la temporada 20 del “talent show” de baile “Dancing with the Stars” cuando la joven Willis comenzó a llamar la atención del público por algo más que por ese apellido.

Con la ayuda de su pareja de baile, el estadounidense-ucraniano Valentin Chmerkovskiy, Rumer impresionó tanto a los jueces como al público con sus habilidades en la pista y finalmente se llevó a casa el primer premio.

Desde su victoria en “Dancing with the Stars”, Rumer Willis ha seguido trabajando en su carrera de actuación y ha aparecido en varias películas incluyendo “The Escort” (2015), “Hello Again” (2017), “Future World” (2018), “What Lies Ahead” (2019), “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y próximamente lo hará en “My Divorce Party” (2023)

La actriz también ha trabajado en más series y programas televisivos: “Robot Chicken” (2016), “Empire” (2017), “The Masked Singer” (2019), “Floored” (2020), “Barkitecture” (2020) y “9-1-1″ (2020).

Además, Rumer hizo su debut en Broadway en la producción de “Chicago” como Roxie Hart en 2015. También ha sido portavoz de la marca de ropa Ocean Pacific. Y ha trabajado en videoclips como “Still in Love with You” (2007) de Five A.M., “Get U Home” Shwayze o “SOS” (2018) de Cher, y en la versión de Unicef de “Imagine” en 2014.

Imagen de archivo de septiembre de 2009, de Bruce Willis (i) y su hija Rumer Willis (d). EFE/NINA PROMMER (NINA PROMMER)

AMOR Y FAMILIA

En cuanto al amor, desde principios de 2020 Rumer Willis mantiene un romance con el cantante indie Derek Richard Thomas. Y, durante las navidades pasadas, la actriz anunció su embarazo por Instagram.

A raíz de esta noticia, su madre Demi Moree posteó en la misma red social que iba a ser “una abuela chiflada, desquiciada y atractiva”, y otras celebridades como Brittany Snow o Aaron Paul (“Breaking Bad”) felicitaron a Rumer.

En una entrevista que Willis concedió a la revista People, aseguró que su pareja, Derek Thomas, “está muy ilusionado con ser padre” y también habló del resto de la familia: “mis padres y hermanas están felices y emocionados”.

El pasado mes de marzo, ya con el embarazo en su recta final, Rumer siguió el ejemplo de su madre Demi posando para Bumbusuit con apenas kimono y lencería, mostrando así su cuerpo y su vientre.

El pasado 18 de abril, Rumer dio a luz en su casa a Louetta Isley Thomas Willis, y de nuevo fue Instagram la red elegida para que ella y Derek le dedicasen unas palabras a la recién nacida: “eres pura magia, eres más de lo que podíamos soñar”.

Louetta llega al mundo como la primera nieta de Bruce y Demi, justo cuando el actor está pasando por sus peores momentos: tuvo que retirarse profesionalmente, creyendo que padecía afasia y desvelando después que sufre demencia frontotemporal y, tal y cómo explicaron sus familiares en un comunicado.

Su estado ha empeorado, según desveló su tío político, el actor alemán Wilfried Gliem, al medio Bild: “su madre no está muy segura de que Bruce pueda reconocerla, su comportamiento es extremadamente lento y siempre hay una leve agresividad”.

Así, la pequeña Louetta parece ser el rayo de luz que la familia Willis necesita en estos oscuros momentos, ya que ha llegado al mundo rodeada de ilusión ante su nacimiento. En palabras de la propia Demi Moore en Instagram, hay “puro amor por este pajarito”.

Por Nora Cifuentes / EFE