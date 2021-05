La pelea de Salma Hayek contra el COVID-19 casi le cuesta la vida, según reveló la actriz en una nueva entrevista.

La nominada al Oscar, de 54 años, le contó a “Variety” sobre su batalla casi fatal con el virus al principio de la pandemia y dijo que pasó unas siete semanas aislada en una habitación de la casa del Reino Unido, que comparte con su esposo, el director ejecutivo de Kering, François-Henri Pinault, de 58, y su hija de 13 años, Valentina.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, dijo Hayek a la publicación a través de Zoom. “Le dije: no gracias. Prefiero morir en casa”.

La actriz mexicana, quien recibió oxígeno durante su enfermedad, aún no ha recuperado por completo la energía que alguna vez tuvo.

Su próximo papel en “The House of Gucci”, del director Ridley Scott, como la clarividente que fue condenada por ayudar a Patrizia Reggiani (Lady Gaga) a orquestar el asesinato en 1995 de su exmarido Maurizio Gucci, no requirió mucho de su tiempo, por lo que no se vio afectado por la enfermedad.

“No me tomó mucho tiempo”, dijo Hayek. “Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a actuar. Había comenzado a hacer Zooms en un momento, pero no podía hacer tantos porque me cansaba mucho”.