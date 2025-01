Salvador Zerboni habla sobre su estado de salud: “Toda la vida me creí un guerrero invencible”

Acepta su presente

“Toda la vida me creí un guerrero invencible, me han de hacer todos los deportes extremos, ahora que uno está increíble me pasa esto, obviamente mucha gente se pregunta ‘¿Dios por qué yo, por qué me suceden estas cosas?, pero no hay que rajarse, no hay que dar excusas, Dios sabrá lo que hace, elige a sus mejores guerreros; decreto que voy a estar bien, aunque camine raro y no escuche bien, yo me siento bien”, reconoció.