Nacho Casano - Actor y modelo oriundo de Buenos Aires, Argentina. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como "A que no me dejas", "Mentir para vivir", "Nueva vida", "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó" y "Mis XV". (Telemundo) (Suministrada)