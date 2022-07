Mientras -poco a poco- se reintegra a la libre comunidad tras su salida el pasado lunes de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos dice que está satisfecho con su desempeño durante las siete semanas que permaneció dentro de la competencia. A través de las conversaciones con las más de 50 cámaras escondidas y mediante su participación en la sección “La curva de la vida”, el galán de novelas afirma que pudo mostrarle al público “el verdadero Osvaldo” que habita en él.

Desde México, el también cantante se conectó con El Nuevo Día para conversar sobre las lecciones aprendidas en esta nueva experiencia profesional y cómo pudo cumplir su objetivo, a pesar de la linfangitis que todavía le aqueja. Ríos también reveló el momento más duro que enfrentó en el programa estadounidense producido por Endemol.

“Yo era el primero que se levantaba a hacerle el cafecito a todo el mundo. Pude levantarme todos los días a cocinar para los compañeros, era lo que más disfrutaba porque sentía que a través del alimento les daba un poco de mi cariño boricua a cada uno de ellos con el sofrito de mi mamá, doña Nelly. Yo creo que la gente tuvo la oportunidad de conocerme como decimos los boricuas, ‘sin aditivos ni preservativos’, tal como salgo de la lata. Ese propósito se cumplió. Siempre fui leal a mi gente, a mi grupo, a mis amigos, mantuve mi frente en alto y con mucha dignidad cuando me dijeron ‘hijo de tu puta madre’, que fue algo muy doloroso para mí, pero me la tuve que aguantar como la vida y como Dios me han enseñado, con mucha humildad, pero también con mucha firmeza”, expresa quien participó en producciones como “Kassandra” y “Abrázame muy fuerte”.

Ríos, de 61 años, cuenta que, tras su expulsión del “reality”, ha intentado mantenerse alejado de las redes sociales por su salud mental y porque necesita darle prioridad a las cosas que verdaderamente valora: su madre, su compañera sentimental y sus hijos. Asimismo, establece, que la producción de “La Casa de los Famosos” le otorgó unos días de asueto para recuperarse totalmente.

Sin entrar en detalles sobre el altercado que tuvo con el actor mexicano, Salvador Zerboni, el boricua asegura que después de su salida de la mansión, no ha cambiado la percepción de ninguno de sus excompañeros. De igual manera, sostiene que lo que el público ve en el “show” que en Telemundo Puerto Rico se transmite de lunes a viernes a las 8:00 p.m., no es lo mismo que se vive en el 24/7 de telemundo.com.

“Pero no, mi percepción de ninguno de ellos ha cambiado porque yo lo viví por siete semanas y sé quién es quién y sé qué da cada uno de ellos. Sé exactamente porque tuve la oportunidad no solamente de compartir, sino vivir existencialmente 24/7 por casi más de dos meses con ellos. Y una cosa es lo que ustedes ven en el programa, pero otra cosa es lo que sucede en el 24/7 donde pueden ver que ocurren momentos importantes, donde tenemos la capacidad de profundizar con cada uno de ellos”, defendió.

/ Laura Bozzo - Presentadora y abogada peruana, conocida por su programa -ya desaparecido- "Laura en América". (Telemundo) (Suministrada)

Ivonne Montero - Egresada del Centro de Educación Artística, CEA de Televisa, cobró fama por su personaje de "Rosa" en la película mexicana "El tigre de Santa Julia", protagonizada por Miguel Rodarte, y recientemente se le pudo ver en "Malverde El Santo Patrón", una serie también de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Mayeli Alonso - Conocida como la exesposa de Lupillo Rivera, ganó fama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas. También es el cerebro detrás del blog de moda Pink Fashionista. (Telemundo) (Suministrada)

Brenda Zambrano - Modelo y estrella de "realities" conocida por aparecer en la serie mexicana "Acapulco Shore". Debutó en el primer episodio de la segunda temporada en mayo del 2015. También es conocida por su gran presencia en las redes sociales. (Telemundo) (Suministrada)

Nacho Casano - Actor y modelo oriundo de Buenos Aires, Argentina. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como "A que no me dejas", "Mentir para vivir", "Nueva vida", "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó" y "Mis XV". (Telemundo) (Suministrada)

Salvador Zerboni - Actor mexicano que ha participado en grandes series de televisión como "La reina del sur", "Copadocia" y "El pantera". Tuvo un romance con Ivonne Montero. (Telemundo) (Suministrada)

Juan Vidal - Modelo y actor de series y telenovelas mexicanas que se ha destacado en el medio del espectáculo por su participación en "Vino el amor", "Mi marido tiene familia", "La piloto II" y "Soltero y con hijas". (Telemundo) (Suministrada)

Niurka Marcos - Vedette, cantante, bailarina y actriz cubana. (Telemundo) (Suministrada)

Lewis Mendoza - Entrenador personal dominicano que se dio a conocer el año pasado por su participación en el "reality" "Por amor o por dinero" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Julia Gama - En el 2014 representó a Brasil en Miss Mundo y quedó entre las 11 semifinalistas. En el 2020 fue nombrada Miss Brasil por la organización debido a la pandemia de COVID-19 y quedó segundo lugar en el certamen internacional que ganó la mexicana Andrea Meza. (Telemundo) (Suministrada)

Luego de saltar a la fama por su papel de "Marielita Campos" en la telenovela "Corazón apasionado" de Univisión, fue elegida como "la detective Olivia Kloster" en la serie "Relaciones peligrosas" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Toni Costa - Desde hace varios años ha participado en diversos certámenes televisivos de baile en Estados Unidos, como "Mira quién baila", donde se ha destacado como bailarín y mentor. (Telemundo) (Suministrada)

Natalia Alcocer - Conductora y actriz conocida por sus participaciones en "La rosa de Guadalupe", programa de Televisa, y el "talk show" "Amordidas", transmitido por Unicable. También ha participado en otros "realities" como "Big Brother". (Telemundo) (Suministrada)

Osvaldo Ríos - Actor y cantante puertorriqueño, conocido por sus papeles en telenovelas como "Kassandra", "La viuda de negro" y "Abrázame muy fuerte". (Telemundo) (Suministrada)

Luis "El Potro" Caballero - Se dio a conocer en "Acapulco Shore", "reality show" de MTV y Paramount Plus. Perteneció al equipo de "Leones" en la segunda temporada del programa "Guerreros" México. Actualmente trabaja en su material discográfico y ha lanzado varios sencillos. (Telemundo) (Suministrada)

Eduardo Rodríguez - Trabajó durante muchos años en telenovelas y consolidó su figura de galán gracias a su talento, simpatía y profesionalismo. Algunos de los proyectos más destacados en los que participó fueron "Tenías que ser tú", "El bienamado", "Corazon valiente" y "Rubí". (Telemundo) (Suministrada)

Rafael Nieves - El sonorense ha sido parte de proyectos como la película "Casi 30" y la serie "La piloto". (Telemundo) (Suministrada)

Sobre cuál es su habitante favorito para ganar la competencia, Ríos prefiere primero dar las razones y luego revelar el nombre.

“Definitivamente, ya lo he dicho públicamente, que me gustaría muchísimo que la imagen del que ganara fuera una imagen de coherencia, de educación, de respeto, de integridad, que fueron los valores que yo traté de inculcar en todo momento en ‘La Casa de los Famosos’. Valores de sinceridad, de lealtad con todos y cada uno de mis compañeros. Creo que el que mejor representa esos valores es Toni Costa, quien me vio como un padre y yo lo adopté como hijo”, contesta.

Y es cierto. Quienes se han mantenido conectados a la segunda temporada del “reality show” seguramente recordarán los consejos de Ríos a Costa. De hecho, cuando el actor se levantaba por la mañana, al poco rato, la expareja de la presentadora puertorriqueña Adamari López hacía lo propio para –juntos- dar gracias a Dios a través de las cámaras y enviar saludos y bendiciones a sus hijos, parejas y madres.

“Él hacia el desayuno, pancakes, y después yo procedía a hacer el resto de la comida, el almuerzo y la cena”, recuerda con tono de gratitud.

La defensa de su hijo

Ríos es padre de tres hijos: Giuliano Gabriel, Osvaldo Gabriel y Alessandro Gabriel. De los tres, su primogénito, Giuliano, es el más reservado. Y aunque todos tienen una capacidad impresionante de convocatoria y oratoria, según el excompetidor, le sorprendió mucho la manera en la que el también hijo de la periodista puertorriqueña Carmen Dominicci lo defendió públicamente.

“Obviamente él tiene acceso a informaciones que yo no tengo, recuerda que yo estoy allí metido 24/7 y las percepciones que se tienen en el exterior, pues son distintas, están también influenciadas porque ellos tienen acceso a información, a noticiarios, a redes, a canales no oficiales que publican a veces cosas con mucha anterioridad y entonces él, dentro de su sano juicio, entendió que se estaba haciendo injusticia conmigo. Él precisamente trató de votar en varias ocasiones por Zerboni y no se le permitió. Me siento muy orgulloso de que él tenga la capacidad de reaccionar ante algo que él entiende que no fue correcto porque esos son los valores que yo les he enseñado”, manifiesta.

Aun así, Ríos establece que mantiene un contrato de lealtad y de fidelidad a la cadena que lo contrató y firme fe y convencimiento de que se está haciendo lo correcto todos los días.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a mis tres hijos el mensaje del Día de los Padres tan hermoso, tan lindo que me dejaron. Ciertamente fue el momento más feliz que viví dentro de ‘La casa de los famosos’, cuando supe que los tres me estaban hablando de frente y lo que opinaban de mi como papá, te puedo decirte que eso nada más valió mi estadía allí siete semanas”, apunta.