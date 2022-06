Mientras el grupo de habitantes que componen la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” se reduce, las polémicas aumentan. Aunque muchos pensaron que los problemas en la mansión mermarían tras la salida de la vedette cubana Niurka Marcos el lunes pasado, lo cierto es que no ha sido así. Esta semana, los grandes protagonistas del “reality” show” de Telemundo son Salvador Zerboni y el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos.

El lunes, antes de que se diera a conocer la expulsión de “la mujer escándalo” de la competencia, Zerboni y Ríos protagonizaron un momento digno de la mafia francesa. El galán de telenovelas como “Kassandra” y “Abrázame muy fuerte” besó en la boca al intérprete mexicano en declaración de “guerra”.

La contienda entre ambos intérpretes subió de nivel cuando los compañeros de sus respectivas habitaciones se unieron en un combate donde todo ha sido permitido. De esta manera, desde hace una semana, a través del “24/7″ disponible en telemundo.com, lo único que se presentan son insultos, malos tratos y estrategias para eliminarse los unos a los otros.

Ante esta situación, Giuliano, hijo mayor de Ríos, acudió ayer domingo a las redes sociales para defender a su progenitor. El primogénito de la periodista y presentadora de noticias puertorriqueña, Carmen Dominicci, convocó a los fanáticos y seguidores de su papá a que lo salven esta noche de la eliminación.

“A todos aquellos que apoyamos a mi padre en este concurso, no solamente de Puerto Rico pero en toda Latinoamérica, atención que nos tenemos que organizar. Como podemos ver, a pesar de que han hecho complot en el cuarto morado, conspiraciones, como lo quieran llamar, en contra de mi padre ya tres veces de parte de Potro, Rafa, Zerboni y la más venenosa de todas, que ha estado orquestando todo esto y todavía no entiendo cómo sigue ahí, Daniella, la producción no hace nada, entonces hay que votar por Zerboni”, comenzó Ríos Dominicci, quien desde siempre se ha mantenido lejos del ojo público.

El primogénito de Ríos, además, apuntó la supuesta falta de imparcialidad en la producción del programa que en Puerto Rico se transmite todos los días a las 8:00 p.m. Lo anterior, después de que se le cancelara a Ignacio “Nacho” Casano el privilegio de poder salvar a su padre de la nominación porque era una decisión que tenía que tomar “él solo y la consultó” con el resto del cuarto morado.

“La falta de respuesta de la jefa o Telemundo –quién sea que esté al mando– ante las trampas o bueno el recompensarlas en el caso del cuarto morado aparentemente, pero le cancelan el beneficio de salvar a alguien, eso es un doble estándar, a su vez hipócrita ¡Qué ironía! Hacen entonces que este programa, si es verdad que no hay ningún guion, se vea como una total cogida de pendejo, una estafa. Si pueden eliminar el beneficio de salvar a alguien […], pero no pueden sancionar a los morados por ser totalmente serpentinos y ratas usando nombres en código […] entonces esto es una farsa”, denunció el compositor y músico.

Ríos Dominicci continuó que “lo peor de todo son las faltas de respeto, pestes y asquerosidades que han hablado estos malcriados (refiriéndose a algunos participantes) sobre mi padre sin razón alguna nomás por el morbo. Y todo eso antes que pasara cualquier tipo de ‘agresión’ de parte de él con cualquier otro”, dijo haciendo alusión al polémico beso que le dio Ríos a Zerboni.

“Él se la ha pasado recuperándose por su condición, manteniéndose activo todo lo que puede, ayudando a los otros hasta cuando no son de su equipo. Pobre él ni sabe que Daniella es la peor de todos e igual se trata de llevar bien con ella. Siempre dispuesto ya sea en la cocina, con sus consejos, brindando risa, alegría y sabiduría. Entonces hasta sin él saber la cantidad total de las hipocresías que le han hecho de parte de los morados se entera un poquito a través de aquel ángel que fue a gritar a la casa lo que le estaban haciendo […] y él responde finalmente, ¿entonces él es el malo? Las faltas se le cometieron a él multitud de veces antes de que él respondiera de cualquier manera. Él hasta se ha sustraído de muchos conflictos de la casa en el pasado precisamente para no involucrarse en dramas. Él responde finalmente a una ofensa, ¿y él es el culpable? No. Zerboni se hace la gran víctima cuando hasta los eliminados comentando y los mismos de su cuarto dicen que no le creen el drama, claro lágrimas de cocodrilo…”, dijo.