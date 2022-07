Anoche, una vez el presentador guatemalteco, Héctor Sandarti, anunció el nombre de los nominados de la semana, entró en vigor la nueva regla para salvar a los habitantes de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Ahora, los fanáticos del programa televisivo no votarán para elegir al participante que desean expulsar, sino que deberán votar por la estrella que quieren continuar viendo dentro de la mansión.

La nueva dinámica será estrenada por Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Rafael Nieves y Daniella Navarro, a quienes sus seguidores deberán apoyar para ampliar su permanencia en la competencia que acaba de entrar a su etapa decisiva.

Las votaciones están abiertas desde ayer, jueves de nominación, y terminan el lunes de la próxima semana para saber el nombre del eliminado.

El voto es completamente gratuito y se realiza desde el sitio web de la cadena de televisión; se puede votar hasta 50 veces por día para elegir a la persona que se quedará.

El eliminado más reciente fue el actor puertorriqueño, Osvaldo Ríos, quien obtuvo el 53% de los votos.

PUBLICIDAD

En las redes sociales, los aficionados de “La Casa de los Famosos” han expresado su descontento con la decisión final. Muchos, a través de sus comentarios, aseguran que la producción cometió fraude.

“¡Qué trampa te metieron, Osvaldo! Telemundo cambió los votos bien rápido”, manifestó Briana Ale Kelly. “Si no fuera el beso, hubieran pensado en algo más, no se aguiten. El Zerboni no es el problema, la de las palancas es Daniella”, dijo Veronica Slavova, por su parte.