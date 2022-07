En ocasiones, inconscientemente, los hijos pueden convertirse en una amenaza para el matrimonio de sus padres. Un ejemplo de ello lo presentó esta noche el bailarín español, Toni Costa, durante la sección “La Curva de la Vida” en “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Costa, quien se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final del “reality show”, describió su separación de la presentadora boricua, Adamari López, como uno de los momentos más bajos de su vida. Como muy pocas veces desde que anunciaron el fin de su relación el pasado 27 de mayo de 2021, el natural de Valencia, España, reveló uno de los motivos que los llevó a tomar la difícil decisión.

“Te hablo de este punto de nuestra separación después de diez años, algo que uno no quiere que pase nunca. Pero, a veces, hay que aceptar en la vida lo que te ocurre como viene y siempre por el bien de Alaïa. El tema de tener, por ejemplo, a Alaïa en medio de nosotros en cuanto a dormir con nosotros. Eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta”, dijo Costa de forma escueta.

Poco antes de la revelación, el coreógrafo contó las vicisitudes que enfrentó junto a su expareja para convertirse en padres. De igual manera, evidenció, lo responsable y atento que ha sido con con su hija desde el día de su nacimiento.

“Adamari y yo luchamos tanto, sufrimos tanto. Nos ilusionamos tanto por esta pequeña. Intentamos todo, todo lo científicamente posible. Y no se dio. Y el día que tiramos la toalla, que nos relajamos, llega de manera totalmente natural Alaïa. Reconozco que cuando nació, esos primeros meses, yo me ocupé casi por completo de ella. Yo le dije a Adamari ‘tú ya la has cargado nueve meses. Ha sido un embarazo bonito, pero también pesado para ti Tienes que descansar, tienes que recuperarte’. Yo recuerdo en el hospital, esos primeros días, yo las cuidé a ambas”, continuó.

En “La Curva de la Vida”, también, Costa narró que durante su niñez fue víctima de bullying por su afinidad con el baile. Gracias a su madre, doña Carmen, el español pudo enfrentar las críticas y recordó el día en que -finalmente- pudo acabar con las mismas.

“Lo ocultaba por evitar esa burla, por evitar esa realidad. Hasta que una vez mi mamá me dijo ‘bueno, esto hay que frenarlo y tú vas a bailar en el festival de fin de curso de tu colegio’. Entonces me tuve que armar de valor. Ahí agarré a mi pareja de baile, Aída, y me puse a bailar. A raíz de ahí hubo un efecto que yo no esperaba y es que todos los amiguitos que en su día podían criticar, bueno, cambiaron la historia. Empezaron a decir ‘oye, qué bonita estaba tu pareja de baile’. Yo decía, ‘en la academia de mis papás hay como ella muchas más niñas y yo soy el único niño que bailo con todas’. Ahí entonces cambió la historia”, dijo entre risas.

Finalmente, Costa escribió el nombre de Evelyn Beltrán en la pizarra. Aunque desconoce qué le depara el futuro, el artista afirmó que, actualmente, es la persona que lo hace feliz y espera echar el resto para que la relación funcione.

“Al día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa. Adamari fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella, y actualmente tengo a Evelyn. Dure lo que dure. Si va a durar para siempre, Sandarti la pegué, la pegué y encontré la persona a mi medida. Si no, no pasa nada”, expuso.