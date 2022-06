Desde que abandonó “La Casa de los Famosos” el pasado 20 de mayo, la vedette cubana Niurka Marcos no ha hecho más que demandar y criticar a la producción del “reality show” de Telemundo y a varios de sus compañeros. El bailarín español Toni Costa tampoco se salvó de los insultos de “la mujer escándalo”, quien despotricó en su contra durante la transmisión de la gala de expulsión más reciente, que tuvo lugar el lunes.

“(Es) una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio, no sé si vieron, en el momento que le puse un hasta aquí le dije ‘mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvídate de los demás, o sea deja de estar criticando y de estar dando consejos que tú necesitas autoaconsejarte’”, puntualizó la también bailarina y cantante en el foro conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

Ayer martes, el regreso de Marcos al programa fue tema de conversación en “Hoy Día”, producción donde labora Adamari López, expareja de Costa. Sin embargo, contrario a lo que muchos pudieran pensar, la boricua no defendió al también padre de su hija Alaïa.

“Yo quiero seguir hablando de Niurka porque en la gala le preguntaron a Niurka sobre los famosos dentro de la casa. Fue muy crítica con algunos o muy sensible con otros”, dijo López antes de retransmitir las declaraciones de la cubana.

“Creo que Daniella y Toni no están en su lista de los favoritos”, añadió Quique Usales, quien, junto a López, es el encargado del resumen diario de “La Casa de los Famosos” en “Hoy Día”.

Una vez más, López optó por no hacer ningún comentario al respecto. Usales, por su parte, sí opinó sobre lo sucedido.

/ Laura Bozzo - Presentadora y abogada peruana, conocida por su programa -ya desaparecido- "Laura en América". (Telemundo) (Suministrada)

Ivonne Montero - Egresada del Centro de Educación Artística, CEA de Televisa, cobró fama por su personaje de "Rosa" en la película mexicana "El tigre de Santa Julia", protagonizada por Miguel Rodarte, y recientemente se le pudo ver en "Malverde El Santo Patrón", una serie también de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Mayeli Alonso - Conocida como la exesposa de Lupillo Rivera, ganó fama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas. También es el cerebro detrás del blog de moda Pink Fashionista. (Telemundo) (Suministrada)

Brenda Zambrano - Modelo y estrella de "realities" conocida por aparecer en la serie mexicana "Acapulco Shore". Debutó en el primer episodio de la segunda temporada en mayo del 2015. También es conocida por su gran presencia en las redes sociales. (Telemundo) (Suministrada)

Nacho Casano - Actor y modelo oriundo de Buenos Aires, Argentina. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como "A que no me dejas", "Mentir para vivir", "Nueva vida", "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó" y "Mis XV". (Telemundo) (Suministrada)

Salvador Zerboni - Actor mexicano que ha participado en grandes series de televisión como "La reina del sur", "Copadocia" y "El pantera". Tuvo un romance con Ivonne Montero. (Telemundo) (Suministrada)

Juan Vidal - Modelo y actor de series y telenovelas mexicanas que se ha destacado en el medio del espectáculo por su participación en "Vino el amor", "Mi marido tiene familia", "La piloto II" y "Soltero y con hijas". (Telemundo) (Suministrada)

Niurka Marcos - Vedette, cantante, bailarina y actriz cubana. (Telemundo) (Suministrada)

Lewis Mendoza - Entrenador personal dominicano que se dio a conocer el año pasado por su participación en el "reality" "Por amor o por dinero" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Julia Gama - En el 2014 representó a Brasil en Miss Mundo y quedó entre las 11 semifinalistas. En el 2020 fue nombrada Miss Brasil por la organización debido a la pandemia de COVID-19 y quedó segundo lugar en el certamen internacional que ganó la mexicana Andrea Meza. (Telemundo) (Suministrada)

Luego de saltar a la fama por su papel de "Marielita Campos" en la telenovela "Corazón apasionado" de Univisión, fue elegida como "la detective Olivia Kloster" en la serie "Relaciones peligrosas" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Toni Costa - Desde hace varios años ha participado en diversos certámenes televisivos de baile en Estados Unidos, como "Mira quién baila", donde se ha destacado como bailarín y mentor. (Telemundo) (Suministrada)

Natalia Alcocer - Conductora y actriz conocida por sus participaciones en "La rosa de Guadalupe", programa de Televisa, y el "talk show" "Amordidas", transmitido por Unicable. También ha participado en otros "realities" como "Big Brother". (Telemundo) (Suministrada)

Osvaldo Ríos - Actor y cantante puertorriqueño, conocido por sus papeles en telenovelas como "Kassandra", "La viuda de negro" y "Abrázame muy fuerte". (Telemundo) (Suministrada)

Luis "El Potro" Caballero - Se dio a conocer en "Acapulco Shore", "reality show" de MTV y Paramount Plus. Perteneció al equipo de "Leones" en la segunda temporada del programa "Guerreros" México. Actualmente trabaja en su material discográfico y ha lanzado varios sencillos. (Telemundo) (Suministrada)

Eduardo Rodríguez - Trabajó durante muchos años en telenovelas y consolidó su figura de galán gracias a su talento, simpatía y profesionalismo. Algunos de los proyectos más destacados en los que participó fueron "Tenías que ser tú", "El bienamado", "Corazon valiente" y "Rubí". (Telemundo) (Suministrada)

Rafael Nieves - El sonorense ha sido parte de proyectos como la película "Casi 30" y la serie "La piloto". (Telemundo) (Suministrada)

“Me encanta Niurka, tráiganme el cuadro para Adamari que quedó muda. La verdad es que a mí me encanta Niurka porque esto que dice es verdad. Toni no se va para ningún bando, anda para un lado, para otro, lleva y trae, pero no se define. Y no sé si esa no definición creo que a él al final lo va a terminar afectando esta semana o la próxima, recuerda lo que te digo Adamari López que tú lo conoces muy bien”, dijo el periodista.

La actriz puertorriqueña, quien ha trabajado en producciones como “Gata Salvaje”, acabó el tema de forma contundente: “Bueno, recuerden que ‘La casa de los famosos’ está de lunes a viernes y los domingos en edición especial a las 7/6c por nuestra cadena Telemundo y si lo quiere ver en el 24/7 en todo momento puede estar husmeando lo que pasa en ‘La casa de los famosos’”.