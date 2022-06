Si algo ha quedado evidenciado durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” es que, quienes disfrutan del “show” de Telemundo, es un público que no perdona ni una falta a las estrellas de la televisión que habitan la mansión desde el pasado 10 de mayo. La semana pasada lo vivió la vedette cubana Niurka Marcos. Hoy, el actor boricua Osvaldo Ríos, también se tuvo que despedir de la competencia.

Según el presentador Héctor Sandarti, Ríos, galán de telenovelas como “Kassandra” y “Abrázame muy fuerte”, obtuvo el 53% de los votos. Esta semana también estaban nominados Salvador Zerboni, Rafael Nieves e Ivonne Montero.

En las redes sociales, los aficionados de “La Casa de los Famosos” han expresado su descontento con la decisión final. Muchos, a través de sus comentarios, aseguran que la producción cometió fraude.

“¡Qué trampa te metieron, Osvaldo! Telemundo cambió los votos bien rápido”, manifestó Briana Ale Kelly. “Si no fuera el beso, hubieran pensado en algo más, no se aguiten. El Zerboni no es el problema, la de las palancas es Daniella”, dijo Veronica Slavova, por su parte.

PUBLICIDAD

La semana pasada los grandes protagonistas del “reality” show” de Telemundo fueron Zerboni y Ríos. El lunes, antes de que se diera a conocer la expulsión de Marcos, ambos intérpretes protagonizaron un momento digno de la mafia francesa. El galán de telenovelas besó en la boca al actor mexicano en declaración de “guerra”.

La contienda entre ambos intérpretes subió de nivel cuando los compañeros de sus respectivas habitaciones se unieron en un combate donde todo ha sido permitido. De esta manera, desde hace una semana, a través del “24/7″ disponible en telemundo.com, lo único que se presentan son insultos, malos tratos y estrategias para eliminarse los unos a los otros.

Mañana martes se celebrará la prueba del líder de la semana, donde uno de los famosos tendrá la oportunidad de subir a la suite junto a un acompañante.