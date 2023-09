Todo parece indicar que Salvador Zerboni, una cara muy conocida para todos los fanáticos de “reality shows” ha decidido cerrar el capítulo y pasar la página con este tipo de formato televisivo.

Así lo dejó saber el actor mexicano mientras se encontraba promocionando su nuevo proyecto “Retrato familiar” en el programa de farándula “De Primera Mano”.

Zerboni fue catalogado como un personaje polémico por sus participaciones en “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, “Reto 4 elementos: La Liga Extrema”, “La casa de los famosos 2″ y el más reciente “Los 50″, que se transmite actualmente a través de la cadena Telemundo.

En la segunda temporada de “La casa de los famosos” Zerboni quedó como primer finalista ante la actriz Ivonne Montero.

“Decidí hacer un año de reality, ya por fin acabé. Ya la gente conoce quién es Salvador Zerboni el ser humano, no el actor. Ya estoy muy contento con el trabajo realizado”, aseguró al cuestionársele si volvería a participar en un programa de este tipo.

De igual manera, aprovechó para hablar sobre un pequeño accidente que sufrió en uno de estos programas. Sin embargo, el percance no fue en las arenas del temido León, sino mucho antes, en “Reto 4 elementos”.

“Zerboni, ¿Qué te pasó en la frente?”, le preguntó el conductor.

“Me abrí la cabeza en un reality... Lo tengo muy a flor de piel, porque he estado en tratamientos. He tenido muchos problemas con el seguro que no ha querido pagar ni un solo peso, y eso que está grabado todo”, enfatizó.

El actor conocido por sus papeles en “La reina del sur” y “Abismo de pasión”, entre muchos otros, se golpeó durante una prueba de laberinto en una piscina.