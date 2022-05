La animadora, locutora y empresaria Saudy Rivera publicó en la mañana del domingo unas fotos en las que se aprecia a su esposo Iván Rivera compartiendo con una de las hijas del matrimonio, Valentina, quien le profesa su cariño a su progenitor.

La anfitriona del programa radial Nación Z acompañó las imágenes con un mensaje de celebración y agradecimiento al Señor por el progreso de su esposo, luego de sufrir un derrame cerebral, y de que se encuentre en el hogar.

“La fuerza de la oración es poderosa, no lo dudes nunca. Pide a Dios con Fe porque crees en Él y su poder, verás su gracia manifestarse. Yo solo suplicaba estos momentos. Futuro con papá no importara las circunstancias y cuando veo el milagro se me doblan las rodillas pero esta vez de alegria para dar a gracias Señor!!! Cree y confía!!! El respeto y amor a la vida te hará merecedor de muchas alegrías. #valentinaypapito #undiaalavez #nueva felicidad #amora la vida #Diosesgrandey poderosoalavez”, publicó Rivera.

Hace unos días, los compañeros de Saudy en el desaparecido programa de televisión “Dando candela” apoyaron a la empresaria realizando una venta especial en su negocio de cupcakes “Sweet Gallery”, ubicado en Hato Rey.

Te puede interesar: Fernan Vélez, Jessica Serrano y El JD vuelven a dar candela para ayudar a Saudy Rivera