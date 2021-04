La presentadora de televisión Saudy Rivera Soto salió en defensa propia y la de su equipo de trabajo por haber tomado parte de los eventos “Guaya Guaya Fest” y “Día Nacional de la Zalsa”, que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en Orlando, ante una gran asistencia de público.

En un vídeo transmitido en sus redes sociales, la comunicadora quiso dejar claro que tanto ella, como aquellos que la acompañaron para cubrir los eventos como parte de su propuesta en YouTube llamada Saudy TVE, tomaron las medidas de seguridad y salubridad para evitar exponerse ante el peligro de contagio del COVID-19. Además de eso, dio detalles de cómo se va a mantener en cuarentena en los próximos días, “no por lo que digan las redes, sino porque amo a mi familia y quiero ser responsable”, indicó Rivera Soto, quien fue anfitriona del desaparecido programa “A fuego con Saudy”, que se trasmitía diariamente por Mega TV. En el vídeo estuvo acompañada por Astrid Dianet, conocida como DJ Salina, así como por Freddo Vega, en su personaje de “Magda”.

En una publicación aparte, la periodista envió nuevamente un mensaje. “En cuarentena, vacunada y esperando cuando toque la prueba. No porque me critiquen, no, economícese la mala vibra, es que tengo muy claros los protocolos y sé cómo me tengo que proteger y a los míos y de igual forma cumplir con las normas”, escribió Rivera Soto. “Es responsabilidad individual protegerse para vivir en pandemia. Es muy triste pero soy de las que creo que tendremos que aprender a vivir con esto y cuidarnos. Regresar a Puerto Rico ‘COVID free’ es una responsabilidad que cumpliremos hasta el último momento. Porque me amo y amo los míos. #encuarentena”.