El Internet no perdona, ni borra nada. Esa regla no escrita se vive en estos días con la figura del actor Will Smith, quien ha acaparado las portadas de todos los periódicos y telediarios por ganar su primer Oscar y por haber abofeteado a Chris Rock por una broma de mal gusto que hizo el comediante sobre su esposa, la actriz Jada Pinkett-Smith, en plena gala de los Oscar 2022.

En la gala, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott.

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo. Inmediatamente después, la reacción de Smith dio la vuelta al mundo y fue cuestionada.

Pidió disculpas

Al día siguiente, el actor que ganó esa noche como Mejor actor principal por su papel en “King Richard”, pidió finalmente disculpas por su comportamiento y se dirigió directamente a Rock.

“Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, escribió el actor en una publicación de Instagram. Smith destacó que la violencia es “venenosa” y “destructiva” en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas “son parte de su trabajo”. “Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, argumentó.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, añadió el actor.

Internet que todo lo guarda

Un video de los noventa, de cuando Smith protagonizaba “The Fresh Prince of Bel-Air”, se hizo viral porque el actor se burla en este de una persona con pérdida de cabello.

El mencionado video data de 1991 y nos muestra a Smith en una entrevista al programa “The Arsenio Hall Show”. En este, el entonces joven actor se burla directamente del baterista del show y las risas de todos los presentes no tardan en llegar. Mientras tanto, se ve claramente la incomodidad del músico.

“Él tiene una regla, él tiene una regla”, le dice Smith al conductor, refiriéndose al baterista. “Tiene que depilar su cabeza cada mañana”, asegura mientas la cámara enfoca a la víctima de la broma.

Segundos después, el ganador del Oscar, ante el descontento por su comentario, exclama el actor de entonces 23 años: “¡Es una broma, vamos!”.