View this post on Instagram

Qué show tan increíble el que tuvimos ayer 🔥🎸 Gracias a todos los que se conectaron y gracias @tommyhilfiger por hacerlo posible. #EstoEsImpact 👊🏻 What an amazing turn out last night! 🔥🎸 Thank you to everyone who tuned in & thank you @tommyhilfiger for making it possible. #ThisIsImpact #Ad 👊🏻