“Todo lo que siempre deseé lo he tenido y lo he hecho. Pero eso me ha matado”, confiesa Selena Gómez, cantante y actriz estadounidense, durante los primeros minutos de su documental, “Selena Gómez: mi mente y yo”, estrenado a principios de mes en la plataforma Apple TV+.

En el filme, Gómez “abarca su camino de seis años hacia una nueva luz”, según la descripción de la película, y comparte íntimos detalles sobre su salud mental. Pasa por eventos como la cancelación de su gira “Revival”, en 2016, su lupus, su crisis y estadía en un hospital psiquiátrico, su eventual diagnóstico con trastorno bipolar en 2019 y su vida después de este.

Desde su estreno, la película se ha viralizado en redes sociales. En TikTok, el hashtag #mymindandme, relacionado con clips del filme, tiene 499.1 millones de visualizaciones.

Paula Trujillo, fundadora de Círculo Polar -organización para familiares y pacientes con trastorno bipolar- y educadora de párvulo, diagnosticada con trastorno bipolar, se emocionó al ver el documental, “porque me sentí reflejada en algunas cosas que ella comentó”, comparte.

Al recordarlo se vuelve a conmover: “Ella habla de cómo la mente te puede engañar. Muchas veces, como paciente con bipolaridad, cuando estás en un episodio eso pasa: lo que tú sientes es tan fuerte que es difícil controlarlo y te daña a ti y a tu entorno”. En ese sentido, aplaude el esfuerzo de este filme por visibilizar la salud mental y algunas de las experiencias de las personas que padecen trastorno bipolar, como el alivio de tener un diagnóstico que “te permite entender lo que te está pasando”, empezar tratamiento y psicoeducarte para tener una vida funcional.

Alberto Larraín, médico psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, concuerda: “Es muy destacable. El documental efectivamente abre una dimensión de la intimidad de Selena Gómez y apunta a poder eliminar el estigma respecto de poder tener una enfermedad mental y lo que implica convivir con ella, sobre todo para las generaciones más jóvenes”. Un punto interesante, ya que el propio documental demuestra la estigmatización de este diagnóstico y “la falta de conocimiento que hay de la enfermedad que muchas veces hace que el entorno no entienda cómo reaccionar”, señala Larraín.

PREJUICIOS

Esto se ve, por ejemplo, cuando Gómez intenta hacer una declaración pública sobre su trastorno y su equipo le recomienda no hacerlo. Lo anterior, dice Fernando Hormazábal, psicólogo del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo, se entiende en el contexto de que “la bipolaridad hace tiempo se incorporó al habla popular con un tono peyorativo”.

“Se trata de bipolar a quien tiene mal carácter, es indeciso o inconsistente en su actuar, lo que alimenta una serie de prejuicios que pueden impulsar a que quien esté diagnosticado con bipolaridad prefiera vivir su trastorno como un secreto bien guardado”, explica. De ahí viene la importancia de este documental, que permite “mostrar que una persona bipolar en tratamiento puede llevar una vida completamente normal, sin verse incapacitada para cumplir con sus proyectos de vida o relacionarse con los demás”, precisa Hormazábal.

Hacia el final del filme, Gómez no solo sigue triunfando en su carrera, sino que también abre una organización benéfica que tiene entre sus objetivos hablar más de salud mental en el currículum escolar.

Esto, agrega Larraín, es vital. “Te muestra cómo cuando tú tienes tratamiento de salud mental la vida cambia y mejora. Eso es un gran aporte a que la gente pueda validar y pueda estar dispuesta a acceder a tratamiento”, enfatiza. Con ello coincide Trujillo: “Ella es un artista mega famosa, al hablar de salud mental y visibilizarla, hace que los demás no se sientan solos: cualquiera puede tener un diagnóstico de salud mental y vivir con ello”.

¿QUÉ ES?

El trastorno bipolar es una patología crónica del ánimo, que es una variable biológica del organismo, explica Alberto Larraín, médico psiquiatra. “La gente que tiene este trastorno oscila entre dos polos: una exacerbación del ánimo, que es lo que llaman el polo maníaco, y una disminución del ánimo, el polo depresivo”. Si bien, agrega, “hay distintos tipos de trastorno bipolar y es una enfermedad que no tiene cura, es decir, es crónica, con un buen tratamiento se puede tener buen pronóstico”.