“Sigan escupiendo veneno”: Laura Zapata presume nuevo rostro a los 68 años

Laura Zapata explota

“Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: Sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico. Con inyecciones. Con dolor. Con valor. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí al natural, con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder. A diferencia de ustedes, que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre”, expresó.

“¿Que si estoy ‘retocada’? ¡Por supuesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie. A los que dicen ‘ya no tienes compostura’, les recuerdo que lo que no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental… y su cuenta bancaria. Yo me lo puedo pagar. Ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro”, se lee.