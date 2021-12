Contenta y satisfecha se encuentra Sonia Valentín, directora interina de la franquicia Miss Universe Puerto Rico, quien desde Israel -donde se celebró la edición número 70 del certamen internacional Miss Universe 2021- se expresó acerca del desempeño de la concursante puertorriqueña Michelle Marie Colón y de la experiencia de haberla acompañado en el proceso.

Desde la ciudad de Eilat, la beldad boricua logró entrar al cuadro de las diez semifinalistas al deslumbrar con su pasarela tanto en traje de baño como en traje de gala. No obstante, el jurado de la competencia, que fue animada por el comediante Steve Harvey, seleccionó a otras cinco representantes para pasar a la ronda final del concurso, en el que resultó ganadora la representante de India, Harnaaz Sandhu, de 21 años.

“El desempeño de Michelle, a mi juicio, ha sido impresionante e impecable. Ella ha lucido a la altura de poder cualificar para ser una de las diez mujeres más bellas del mundo”, expresó la también directora de Producción de Wapa TV, quien afirmó que se trata de una competencia “muy fuerte”, en la que son evaluadas más allá de un vestido y un peinado.

PUBLICIDAD

Valentín resaltó que este es el cuarto año consecutivo en que Puerto Rico entra al Top 10 del Miss Universe, siendo las otras concursantes Estefanía Soto, Madison Anderson y Kiara Liz Ortega, quienes fueron seleccionadas teniendo a Wapa TV como tenedor de la franquicia, cuya dirección estuvo a cargo desde 2018 hasta mayo del año actual, la ex Miss Universe, Denise Quiñones.

“Lograr que Puerto Rico, una isla tan pequeña y tan grande el talento, sea escogida por cuarto año consecutivo entre una de esas diez mujeres del mundo es un logro y un éxito. Cuando miras otras franquicias reconocidas como Venezuela y República Dominicana, no lo han logrado. El que este equipo lo haya logrado merece mi respeto y admiración. Creo que se ha hecho un trabajo digno”, dijo.

Desde el inicio de la velada, Michelle Marie lució segura, mostrando todo su carisma, elegancia y porte. Cuando se le pregunta sobre qué cosas se podrían mejorar con las candidatas para una futura edición, Valentín responde que es difícil y complejo, pues esto va a depender no solo de la candidata, sino de lo que sea que esté buscando el jurado seleccionado en ese momento.

“A lo mejor uno dice, pues hay que mejorar el contenido, pues no, porque Michelle no tuvo tiempo para responder una pregunta. Si hablamos de contenido, ella estaba preparada para responder todas las preguntas sobre todos los temas. Michelle está preparadísima, pero no tuvo la oportunidad. Si ella llega a contestar, otra era la historia. Esto es algo muy subjetivo y que todos los años varía de acuerdo al jurado. No es algo que podemos predecir, aunque para mí, Michelle era la candidata perfecta”, aseguró.

PUBLICIDAD

La selección del vestido de gala que se usa en la competencia preliminar y en la noche final siempre es tema de discusión por ser uno de los factores por los cuales las candidatas son evaluadas y asegurar su pase a la próxima ronda. La elección del vestido de Michelle Marie para la noche final, una creación de los diseñadores de moda israelíes Eli Biton y Yehuda Biton, que estuvo inspirado en las montañas y el desierto del Negev Israelí, cuyo color predominante fueron las tonalidades de amarillo y mostaza, así como el color gris, tampoco estuvo exenta de críticas. Ante esto, Valentín aclaró que al final es la candidata quien decide qué vestido va a lucir.

“Michelle tenía diversas opciones de vestido. Cuando se le presenta este vestido, ella es la que decide que se lo quiere poner. Es un vestido elaborado a mano, fotográficamente yo lo vi espectacular en pantalla. ¿Que pudo ser otro? Sí, siempre pudo haber sido otro. ¿Qué pudo ser otro color? Sí, siempre pudo haber sido otro color. Todas las posibilidades son viables, pero la realidad es que en el momento de la decisión recae sobre un equipo y sobre la concursante. Esto no se trata de un traje. Sobre caer todo sobre un vestido, es hasta injusto. La muchacha tiene que hacer pre entrevistas de jurado, contenido de redes, entrevistarse con medios y, ¿usted me va a decir que va a responsabilizar a un vestido? La verdad es que no. Esto tiene muchos elementos. Yo misma estoy aprendiendo sobre esto y pensamos que todos los puntos son por ese ‘look’ final y no es así”, añadió la también productora y actriz, a la vez que señaló que las candidatas son evaluadas desde que se montan en el avión y tocan tierra.

PUBLICIDAD

/ La puertorriqueña Michelle Marie Colón enfrenta su gran cita esta noche en Miss Universe. (Alejandro Ernesto)

La boricua fue la quinta concursante en ser llamada al grupo de las 16 semifinalistas. (Alejandro Ernesto)

Tras ser llamada, el presentador y comediante Steve Harvey le preguntó sobre el baile de bomba. (Alejandro Ernesto)

Y la joven de 21 años, que representó al pueblo de Loíza en el certamen local, no dudó en enseñarle cómo hacer algunos pasos. (Alejandro Ernesto)

12 de Diciembre de 2021 / Eilat Israel/ Edition 70 del Certamen Miss Universo donde la boricua Michelle Marie Colon representa a Puerto Rico y pasa en las primeras 15 Fotos por Alejandro Ernesto (Alejandro Ernesto)

Antes le dejó saber que no se le haría difícil porque es una danza que viene de nuestros ancestros africanos. (Alejandro Ernesto)

El certamen se celebra en la ciudad de Eilat, en Israel. (Alejandro Ernesto)

La puertorriqueña criada en Bayamón desfiló con soltura en traje de baño. (Alejandro Ernesto)

Demostró confianza. (Alejandro Ernesto)

Luego entró al cuadro de las diez semifinalistas. (Alejandro Ernesto)

Momento en que anuncian el grupo de diez que pasaron a la próxima etapa. (Alejandro Ernesto)

La boricua lució un vestido de los diseñadores israelíes Eli Biton y Yehuda Biton, padre e hijo. (Alejandro Ernesto)

El vestido está inspirado en las montañas y el hermoso desierto del Negev Israelí. (Alejandro Ernesto)

El color predominante son las tonalidades de amarillo y mostaza que simbolizan el desierto. (Alejandro Ernesto)

El color gris simboliza la noche y las extremas diferencias de temperatura en la zona. (Alejandro Ernesto)

La puertorriqueña se ha mostrado agradecida por la experiencia, así lo dejó saber al concluir su participación en el Miss Universe, al colgar un mensaje en su cuenta de Instagram donde dijo que fue un honor representar a Puerto Rico y agradeció al pueblo por todo el apoyo en este periodo. Valentín, quien ha podido estar con ella, lo confirma.

“Ella está contenta, lo celebró. Michelle tiene 21 años, la vida por delante. Ella está clara, de que esto es solo una parte de toda su vida profesional y de que esto probablemente es una ventana mucho más grande que solo ser Miss Universo. Muchas veces no siendo la Miss Universo ganas más oportunidades. Además, su casa es Wapa y creo que tiene muchas oportunidades en el mundo, que ella valora. No la he visto ni siquiera estar triste en ningún momento. Nunca se sintió sola, nunca se le abandonó. Ella está agradecida, ella siente y sabe que hizo lo que tenía que hacer”, concluyó.