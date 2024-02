Sophie Durand es la quinta eliminada de “La casa de los famosos 4”

“Como todos saben, inclusive desde antes de ingresar a la casa, en esta competencia es inadmisible, está terminantemente prohibido este tipo de situaciones. Por esta razón, es que me vi en la obligación de sancionar con la expulsión definitiva a Carlos Gómez de la competencia. Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales”, enfatizó La Jefa sobre la pelea que terminó con un golpe contra el “influencer” y modelo mexicano Rodrigo Romeh.