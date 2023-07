Los reporteros Zugey Lamela y Walter Soto León se convertirán en padres en los próximos meses. La noticia fue dada por el propio comunicador a través de sus cuentas de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje, junto con un montaje de fotografías donde se le puede observar un pequeño bulto en el vientre de Lamela.

“¡Nuestro milagrito viene de camino y deseamos con todas nuestras fuerzas conocerlo ya pronto!”, escribió Soto León, quien trabaja en TeleNoticias de Telemundo, al igual que su esposa. “Gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, por sus oraciones, por las estampitas y los rosarios que nos han enviado al canal. Gracias por llevarse con ustedes nuestra intención y encomendarla en sus lugares sagrados. Gracias a los que nos han detenido en la calle para rezar, gracias por sus mensajes a través de las redes, gracias por sus consejos, en fin, ¡gracias por tanto amor!”.

El reportero concluyó su mensaje agradeciendo a todos aquellos que los apoyaron durante los pasados meses. “Son muchos los ángeles con los que estamos en deuda de gratitud y uno de ellos es el Dr. Amaury Llorens, que nos agarró de la mano y nunca nos soltó”, añadió.

En noviembre pasado, Soto León compartió durante un recital de piano que la pareja había perdido un hijo hacía un tiempo. “Algún tiempo después tuvimos una cita de seguimiento con nuestro médico, y nos enteramos de que …habíamos perdido el baby… Imagínense la tristeza, imagínense tener que manejar el dolor de pareja simultáneamente con la pena individual; recibir y dar sosiego al resto de la familia ante semejante desilusión. Pero…pero, hasta ahí…uno no se puede regodear en el dolor. Y es tanta mi fe que seguí, y hasta me compré un pianito, porque tenemos FE en DIOS y será según su voluntad. En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión”, comentó el periodista a la audiencia del evento.

La pareja de telereporteros se casó en noviembre de 2018, luego de comenzar su noviazgo en 2014.