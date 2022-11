El reportero de “Telenoticias” de Telemundo, Walter Soto León compartió que aprendió a tocar piano hace casi un año motivado por la ilusión de ser padre por primera vez, junto a su esposa la también periodista Zugey Lamela.

La pareja perdió el embarazo y Soto León transformó su dolor y convirtió el piano en “un acto de fe que alimenta, precisamente, nuestra ilusión” de ser padres en el futuro, según reveló en medio de su primera demostración pública frente al instrumento musical.

En un emotivo video que publicó hoy el reportero de televisión en sus redes sociales, Soto León se sinceró ante el dolor por la pérdida de un embarazo y ese primer acercamiento musical que tuvo precisamente motivado con la idea del crecimiento de su familia. El matrimonio desea con fervor ser padres.

“Toda esta aventura de aprender a tocar el piano comenzó hace casi un año. Surgió por la ilusión que despertó en mí saber que Zugey y yo seríamos tres. Desde ese momento, no sé por qué razón, lo que escuchaba en mi mente eran notas de piano…me visualizaba tocando piano y mi audiencia era Zugey, con la criatura en brazos. Así es que en esas semanas, en las que soñaba despierto, decidí aprender a tocar piano y me matriculé”, narró el reportero sobre su determinación para aprender a tocar piano.

Una vez matriculado en el curso de piano, recibió la noticia de que el embarazo de Lamela no prosiguió.

“Algún tiempo después tuvimos una cita de seguimiento con nuestro médico, y nos enteramos de que …habíamos perdido el baby… Imagínense la tristeza, imagínense tener que manejar el dolor de pareja simultáneamente con la pena individual; recibir y dar sosiego al resto de la familia ante semejante desilusión. Pero…pero, hasta ahí…uno no se puede regodear en el dolor. Y es tanta mi fe que seguí, y hasta me compré un pianito, porque tenemos FE en DIOS y será según su voluntad. En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión. Y este afán de aprender el piano, que comenzó hace casi un año, seguirá vivo como un acto de fe que alimenta, precisamente, nuestra ilusión”, detalló Soto León en el video en que hace las declaraciones a la audiencia que asistió concierto de la escuela de música del reconocido painista Stevan Micheo.

“A todas las parejas que, como Zugey y yo, daríamos lo que fuera por la bendición de un bebé: no están solos, estamos con ustedes, ¡NO PIERDAN LA FE! Con mucho respeto a esas parejas y pidiendo sus excusas de antemano por mi desempeño, ya que eran muchos los nervios, la emoción (me estaba bebiendo las lágrimas) y el hecho de ser un incipiente novicio en la música; les dedico con mucho amor, mi primera presentación, como parte de un recital que se llevó a cabo durante el fin de semana pasado”

El también abogado agradeció a su esposa, a su familia, amigos y a “Stevan Micheo y a Elisabet por la oportunidad, y a @elpianomar mi maestro. Gracias especiales a José Rafy Torres por su amistad y por obsequiarnos el vídeo”, concluyó.