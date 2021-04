Una de las hijas de actores famosos que más seguimiento se le ha dado desde su nacimiento ha sido Suri Cruise, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes. El pasado 18 de abril, la joven celebró sus 15 años, ocasión que su famosa madre aprovechó para publicar un mensaje en sus páginas de redes sociales felicitándola.

“¡Feliz cumpleaños número 15, cariño! ¡¡¡¡¡¡¡¡Te quiero!!!!!!!! ¡No puedo creer que ya tengas 15 años!” escribió Holmes, quien es sumamente cuidadosa y celosa con su vida privada y no es muy común que haga este tipo de publicaciones. El “post” estuvo acompañado por tres fotos de distintas etapas de la vida de la niña.

De hecho, Holmes ha hecho hincapié en no hablar mucho sobre su hija cuando ha sido entrevistada. Sin embargo, en una historia de portada para la revista ELLE UK en diciembre de 2019, la actriz habló un poco sobre cómo las dos “crecieron juntas”. Holmes dio a luz a Cruise cuando solo tenía 27 años. “Ha sido bueno que nuestras edades encajen, ya que cada edad que ha tenido mi hija, ha sido una buena combinación con la edad que yo también tenía en ese momento. Puedo decir que crecimos juntas“.

PUBLICIDAD

Según un artículo publicado en la revista US Weekly hace tres años, a pesar de que el actor estadounidense Tom Cruise tiene derecho a ver a su hija Suri 10 días al mes, no lo había hecho hasta ese momento porque la pequeña no profesaba la Cienciología. Según la publicación, la última fotografía que se publicó del protagonista de la saga de “Mission: Impossible” con su hija data del 2013, un año antes que Cruise y Holmes se divorciaron. La pareja de actores se casó en el 2006, pero terminó divorciándose en el 2012, cuando la pequeña Suri tenía apenas 6 años.