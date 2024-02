Tildan de “ridículo” a Juan Rivera por aparecer en un ataúd en un video musical

View this post on Instagram

“No. Ahorita no, joven. Andamos ocupados con Lupillo en ‘La casa de los famosos 4′”, “Necesitas un psicólogo. Estás con delirios de persecusión sin atacarte, Juan” y “Esa canción la he escuchado con otros cantantes y grupos. No es nada nuevo”, son algunos de los comentarios.