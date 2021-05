Estefanía Soto Torres tenía puestas todas sus esperanzas en convertirse en Miss Universe Puerto Rico en el año 2019. Había trabajado arduamente para lograr la ansiada corona y estaba lista para representar a su país a nivel internacional.

Pero en ese momento, no pudo ser. La ganadora del concurso ese año fue Madison Anderson Berríos, con quien se tomó de las manos hasta último momento, logrando ser la primera finalista del concurso local. A partir de ese momento, Estefanía se enfocó en su carrera en mediación intercultural y se mudó a Holanda para buscar nuevas oportunidades y establecer nuevas metas. Allá encontró el amor en Diederik Koenders -su pareja-, así como un trabajo en la Organización Europea de Patentes en La Haya.

Gran sorpresa se llevaría cuando en el 2020, la tenedora de la franquicia local, Denise Quiñones la llamó a Holanda -donde vivía y trabajaba- para preguntarle si quería ser la nueva Miss Universe Puerto Rico. Debido a la pandemia de COVID-19 el certamen local ni el internacional pudieron celebrarse y se flexibilizaron las reglas. Fue entonces, cuando el equipo de trabajo de la franquicia local decidió extenderla la invitación.

PUBLICIDAD

En ese momento, Estefanía no lo pensó dos veces y se lanzó a cumplir su anhelado sueño de representar a su país a nivel internacional. Era un deseo que tenía desde que era una niña y que decidió perseguir en esta nueva oportunidad que le presentaba la vida.

SU HISTORIA

La reina de belleza, nació el 27 de abril de 1992 en el pueblo de Caguas. Sus padres, el pepiniano Ariel Soto y la orocoveña Luz Torres, supieron desde temprano que había nacido para brillar.

Estefanía Soto nació el 27 de abril de 1992.

De pequeña, estuvo en clases de modelaje, pasión que combinó con el deporte de pista y campo. Tuvo una niñez sencilla y creativa, en la que algunos de sus pasatiempos eran pintar piedras de río y accesorios con piedras de colores, así como jugar con sus amigas y con su hermano. De su padre heredó su sentido del humor y de su madre la disciplina y la pasión por la educación.

Estefanía ha vivido en varios países, incluyendo Holanda donde estuvo residiendo recientemente.

Mientras que de su adorada “Tata”, como le llama a su cuidadora Nilsa Rodríguez, aprendió el sentido de libertad y aventura.La relación de Estefanía con su madre es especial. Ha sido ella una de las grandes influencias en su vida, como relató en el 2019 cuando representó al pueblo de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico.

“Mi mamá es una mujer muy valiente, bondadosa, honesta y perspicaz que siempre ha promovido mi independencia y una vida llena de sentido. Me ha enseñado a no incurrir en el conformismo y es una persona que, sobre todo, ha pensado en mi bienestar”, expresó la joven de 29 años en dicha entrevista, donde su madre hablaba de sus tres grandes cualidades: adaptabilidad, respeto hacia los demás y disciplina.

PUBLICIDAD

“Ella establece una meta, crea un plan, lo ejecuta, y si en el proceso los resultados no son los esperados, ella tiene la capacidad de revisar el plan, de reestructurar esas metas y volver a implantarlas”, comentó su madre.

También relató en una entrevista con Wapa TV que su hija aprendió desde muy temprano a tener criterio propio y a argumentar con sentido. Un ejemplo que compartió fue que cuando Estefanía estaba próxima a cumplir sus 15 años le dijo que no quería ni traje blanco ni tiara ni nada tradicional de un quinceañero. En cambio, prefería un vestido negro y un viaje en crucero con algunas amistades. Luego de escuchar sus argumentos, su madre le dio el visto bueno para su original fiesta.

En esa etapa de adolescencia, cuando estaba en escuela superior, Estefanía se caracterizó por llevar un mechón azul en la pollina y escuchar música alternativa e indie rock. En ese periodo es que también comenzó su pasión por la fotografía en blanco y negro, la cual todavía practica como se puede apreciar en su página de Instagram “Zout en Peper”.

El modelaje siempre estuvo entre sus grandes pasiones. Comenzó a modelar a los 11 años, y su primera oportunidad en una pasarela fue con el reconocido diseñador Rubén Darío. Años más tarde, desarrolló su carrera como modelo bajo la representación de la agencia de modelos Única, dirigida al momento por Caridad Fernández. Trabajó, además, en editoriales de moda para las principales revistas del país y modeló para reconocidos diseñadores como Harry Robles, Gustavo Arango, Luis Antonio, Peter Cardón, Eclíptica, Sonia Rivera, Lisa Capalli, Reynaldo Álvarez, entre otros.

PUBLICIDAD

POLÍGLOTA Y AMANTE DE LA CULTURA

Además de su innegable belleza, la reina siempre se ha caracterizado por ser una apasionada estudiante. Ese interés por conocer y aprender de otras culturas la llevaron a interesarse por los idiomas y el multiculturalismo.

Estudió su bachillerato en lenguas extranjeras con concentración en francés en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, tiempo en el cual participó de un intercambio de estudiante en Quebec, Canadá. Luego de graduarse de la universidad, se tomó un año libre durante el cual trabajó en La Alianza Francesa de Puerto Rico y viajó como mochilera por diversos países de Europa.

Tras esas aventuras, Estefanía se lanzó al mundo académico internacional luego de ganar la prestigiosa beca de estudios graduados Erasmus Mundus. Entre 2015 y 2017 vivió y estudió en Francia, Bélgica y México, países donde realizó una maestría interdisciplinaria en mediación intercultural con enfoque sociológico, antropológico y perspectiva de género.

En el marco de dicha experiencia realizó trabajo de campo durante cuatro meses en México. En su tesis titulada “Made in La Ciudadela: Community-building and placemaking practices among Indigenous Triqui Migrants in a Handcrafts Market in Mexico City” escribió sobre la trayectoria migratoria de los indígenas triqui provenientes del estado de Oaxaca y de sus estrategias de construcción de comunidad en el mercado.

Seguido a la obtención de su título de maestría desarrolló su carrera profesional trabajando para la organización internacional Eurocities en Bruselas, la Embajada de Francia en Washington D.C. y en la Organización Europea de Patentes en La Haya, según se desprende de una biografía publicada por la propia organización de Miss Puerto Rico Universe.

PUBLICIDAD

Domina cuatro idiomas (español, inglés, francés y holandés) y durante los últimos ocho años de su vida ha tenido la oportunidad de vivir en seis países.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Confiada en que traerá la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico, la joven Estefanía Soto llegó el viernes pasado al certamen internacional, el cual se celebrará el próximo 16 de mayo, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, en Florida. (BENJAMIN ASKINAS)

El día que Estefanía Soto llegó al Seminole Hard Rock Café Hotel & Casino, lo hizo vistiendo un vestido de Juan Carlos Collazo, mientras lucía joyería de Ricardo Patraca, zapatos de Novus y estuvo maquillada por Clark Ivor. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

Estefanía Soto fue seleccionada por la marca de maquillajes Muba Cosmetics, uno de los auspiciadores del certamen, para participar de varias sesiones de fotografías y vídeos que se utilizarán durante la transmisión del concurso Miss Universe el próximo 16 de mayo. Le acompañan en la foto Miss Sudáfrica, Miss Islandia, Miss Uruguay y Miss Filipinas. (Foto: Instagram / @pageantsandwhatnots)

Estefanía Soto, compartió este sábado un vídeo en el que se ve muy segura de sí, caminando con el tema “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, en el área de ensayos del hotel donde se encuentra junto a otras 76 jóvenes, preparándose rumbo a la noche final. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

Durante los días que lleva compartiendo con el resto de las participantes, Estefanía Soto se ha visto muy cómoda en todo momento, como en este "shooting" junto a Nova Stevens, Miss Canadá. La sesión estuvo a cargo de Fadil Berisha, el fotógrafo oficial del certamen. (Instagram / @fadilberishaphotography)

El reinado de Estefanía Soto inició en septiembre del año pasado, luego de que la organización local decidiera coronarla a ella, quien fue la primera finalista del certamen local celebrado en el 2019, en vez de celebrar un concurso. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

La puertorriqueña compartirá cuarto con la candidata de Sudáfrica, Natasha Joubert, según se reveló en The Next Crown. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

Estefanía Soto reveló que una de sus pasiones es la fotografía, específicamente en blanco y negro, porque le permite ver los detalles a las imágenes. La joven publica fotos tomadas por ella en varias páginas de Instagram. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

Según reveló Miss Puerto Rico Universe, Estefanía Soto, ha recibido mucho apoyo de personas de todo el mundo, incluyendo de Filipinas, Tailandia, Colombia, Canadá, Francia, Venezuela y Haití, entre otros. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

El área de la piscina del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, en Florida, ha servido de fondo para muchas de las fotografías que se ha tomado la beldad boricua desde que se hospeda en el hotel. (Foto: Instagram / @estefania.sototorres)

Natasha Joubert de South Africa, Andrea Meza de Mexico, Lola De los Santos de Uruguay y Estefanía Soto Torres de Puerto Rico durante su cena, ayer, miércoles, en el restaurante italiano Buca di Beppo. (Foto: Miss Universe Organization) (BENJAMIN ASKINAS)

Miss Universe Puerto Rico en todo momento ha lucido regia y elegante en cada actividad. (Foto: Miss Universe) (BENJAMIN ASKINAS)

Estefanía Soto tuvo el jueves en la tarde su entrevista con el jurado y según reveló fue una conversación amena y liviana. (Foto: Miss Universe) (TRACY TH NGUYEN)

La reina de belleza se mantiene confiada y enfocada en representar a Puerto Rico con orgullo durante la competencia preliminar y la gala final. (Foto: Miss Universe) (BENJAMIN ASKINAS)

La reina de Puerto Rico, Estefanía Soto Torres, destacó al presentar su vestido inspirado en el astrólogo Walter Mercado durante la competencia de trajes típicos de Miss Universe. (BENJAMIN ASKINAS)

La reina fue toda sonrisa en su primera presentación en la preliminar de Miss Universe.

Estefanía Soto durante la competencia de traje de baño mostró su esbelta y hermosa figura. (Foto: Miss Universe Organization)

Estefanía Soto deslumbró con un diseño diferente, confeccionado por Eclíptica en la competencia de traje de gala.

Miss Universe Puerto Rico explicó que su vestido fue inspirado en los verdes paisajes montañosos de Puerto Rico. (Foto: Miss Universe Organization) (BENJAMIN ASKINAS) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Al repasar la vida de Estefanía no hay duda de que es una reina atípica. Como dijo en una entrevista reciente con El Nuevo Día ella está lista para romper con los estereotipos que se tienen sobre las reinas de belleza.

“Les invito a que escuchen mi historia que de seguro van a cambiar la percepción”, dijo en dicha entrevista, donde también aseguró que está esperanzada en traer la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico.

“Estoy segura que sí, es mi esperanza y no tengo duda de que cuento con todo lo que están buscando. He trabajado en buscar los factores que están en mi mano, hay otros factores que no lo están y la vida, Dios, escogerá por mí, pero lo que me tocaba a mí ya estoy lista”, expresó.

Sin importar el resultado final de esta noche, no hay duda de que a esta puertorriqueña le espera un futuro brillante.