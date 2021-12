El bailarín español Toni Costa publicó esta tarde unas fotos con motivo navideño junto a su hija Alaïa, pero con mucho pesar anunció que esta Nochebuena no podrá disfrutarla con la pequeña por haber arrojado positivo a COVID-19.

Mientras desea una feliz Navidad y reconoce que le encanta tener esos bonitos recuerdos junto a su unigénita, para que siempre tenga memorias con sus papás, lamenta no poder pasar esta Navidad con su hija, producto de la relación sentimental que tuvo con la actriz y presentadora Adamari López.

“Desafortunadamente el COVID se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo. Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca. Les deseamos unas felices fiestas, tenemos salud que es lo más importante y amor, que es nuestro motor. Cuídense mucho y disfruten con sus seres queridos tan bonitas fechas. Pronto estoy de vuelta mejor y más fuerte, gracias por cada una de sus palabras, comentarios, mensajes, llamadas y sobre todo gracias por el cariño, son los mejores y merecen todo mi respeto. Los quiero mucho!”, colgó en la publicación que hizo a través de Instagram.

Aún cuando Costa y López están separados, estos comparten juntos con frecuencia en favor de Alaïa.

Uno de los momentos más esperados en mucho tiempo por los fanáticos de la televisión se produjo hace varias semanas cuando el coreógrafo español se unió a su expareja puertorriqueña para bailar un tango en la gala seminifinal de “Así se Baila” de Telemundo, donde la comunicadora de 50 años fungió como juez.