El actor Will Smith le pidió perdón en la noche de hoy, lunes, al comediante Chris Rock por abofetearlo en plena transmisión de los Oscar.

Smith —quien reaccionó a una “broma” que hizo Rock sobre el cabello de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien ha revelado que padece de alopecia— aceptó que el altercado violento fue “inaceptable e inexcusable”.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, sostuvo que la violencia, “en todas sus formas, es venenosa y destructiva”.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente... Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.”, añade el texto.