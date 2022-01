El actor y modelo estadounidense de origen cubano, William Levy, anunció ayer -una vez más- su separación de la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, publicó el intérprete de 41 años a través de una historia en Instagram. Sin embargo, minutos después, el mensaje desapareció.

El mensaje desapareció de la red social del actor. (Instagram)

Levy, quien ha adoptado a 36 niños a través de la fundación mexicana “Un kilo de ayuda”, recurrió horas más tarde a la misma red social para enviar otro mensaje contundente.

“‘I’m ready for the new chapter in my life’ (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida)”, expuso.

El cubano de 41 años se casó con la actriz en 2003 y fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Durante los 19 años de relación, la pareja se ha caracterizado por terminar y reconciliarse intermitentemente, principalmente por los rumores de infidelidad por parte del actor.

En octubre del año pasado, la expareja de actores compartió un álbum en las redes sociales de una glamorosa sesión fotográfica desde el baño. La también empresaria aseguró que Levy la acompaña hasta en esta estancia.

“Sí… incluso va al baño conmigo! Gracias a nuestros directores creativos por esta sesión de fotos de improvisación”, escribió quien inició su carrera en 2003 en el “reality” “Protagonistas de novela”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Incluso, amigos y colegas de la industria del entretenimiento tampoco pudieron dejar pasar por alto las instantáneas.

“Par de guapos, carajo”, comentó la actriz colombiana Carmen Villalobos, amiga de Levy. Por su parte, la también actriz venezolana Scarlet Ortiz expresó: “Hermosos”.