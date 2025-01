William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez: “Estoy soltero”

“No he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza”, le dijo el actor al paparazzi Jordi Martin para el programa televisivo “El gordo y la flaca”.

William Levy y su romance con Miss Chile 2024

“No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, dijo la chilena en aquel momento en entrevista con Martin.