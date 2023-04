La exreina de belleza Wilnelia Merced, primera puertorriqueña en conquistar la corona de Miss Mundo, presentó hoy su primer libro infantil para fomentar la conservación de los animales y la protección del medio ambiente entre los niños en el Museo de San Juan.

Merced, quien además se le conoce como Lady Forsyth, se inspiró en el proyecto de Belleza con propósito de la actual Miss Mundo Puerto Rico, Elena Rivera Reyes, para narrar la historia de “La niña y el manatí”, cuento que va dirigido a niños y niñas de escuela elemental en vías de desarrollar el amor por la lectura a su vez que aprenden sobre la conservación de los animales a través de la preservación del ambiente mediante el reciclaje y la educación. La tenedora de la franquicia local de Miss Mundo comenzó en diciembre de 2022 a escribir el libro que será presentado el domingo, 30 de abril a las 12:30 p.m. en la Librería Casa Norberto en Plaza las Américas en Hato Rey.

El libro cuenta la historia de una niña que conoce al mamífero marino “Mani” y ella al salir de la escuela se la pasa recogiendo basura por toda la zona para que los tinglares lleguen al mar libremente.

“Durante el recogido de basura se encuentra con el manatí y se forma esta relación entre ellos dos y desde ahí parte el cuento que es narrado en un lenguaje sencillo porque queremos que los niños lo leen con claridad y adquieran esa conciencia que todos los seres que vivimos en este planeta debemos tener para preservarlo”, explicó Merced, quien durante la presentación del libro contó con el artista y maestro Antonio Martorell y la actual Miss Mundo Puerto Rico, Elena Rivera Reyes, quienes leyeron un extracto del cuento que contiene 40 páginas con ilustraciones realizadas por Rufio.

“Tenía la historia clara de lo que quería contar porque sabía de los manatíes en peligro de extinción, de un pez que había quedado atrapado en plástico. Me identifiqué con el manatí porque va más a tono con nosotros, con el Caribe y con Puerto Rico. Además, será la embajadora del mensaje de este libro y proyecto porque a través de su proyecto ‘Belleza con propósito’ ella fomenta la conservación y preservación del ambiente. Elena visitará las escuelas de Puerto Rico con el libro para llevar el mensaje a los niños y estudiantes”, sostuvo Merced a su vez añadió que no deseaba un texto extenso, sino un cuento similar a los que ella leyó de pequeña donde el “lenguaje fuera sencillo”.

La exreina de belleza aseguró que ya hay conversaciones con el Departamento de Educación para visitar las escuelas e integrarlo en todos los planteles escolares.

El libro, reveló, Merced despertó su inquietud de escribir por lo que vislumbra una posible segunda parte de la historia o atreverse a narrar su autobiografía, como “muchas personas me han pedido”.

“Definitivamente voy a escribir mi historia como muchas personas me han pedido y sigue siendo el cuento de la cenicienta hasta cierto punto. Estoy muy feliz con esta faceta, aunque digo que deseo mi libro, quizás me inclino por una continuación del libro la ‘La niña y el manatí’ porque esta historia no se termina en el libro. La idea es que lo niños puedan usar su pensamiento crítico y su imaginación”, sostuvo.

La recaudación del libro será a beneficio de la organización sin fines de lucro “Delia’s Respite for Caregivers”, que Merced creó en honor a su fenecida madre Delia Cruz, para ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Los dos padres de Merced fallecieron de Alzheimer.

La exreina de belleza aseguró que la organización sin fines de lucro es “mi propósito de vida y tengo ya varias iniciativas que más adelante vamos a dar a conocer, ya que yo sé lo que un cuidador pasa cuando hay un paciente con esta enfermedad; los cuidadores necesitan mucho”.

Merced adelantó que dentro de las iniciativas que se desarrollan para la organización sin fines de lucro recibe la ayuda de la Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas.