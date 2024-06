“Yo a Alana jamás voy a querer que sea para mi hijo”: Maripily aclara dudas sobre la vida amorosa de “Joe Joe”

View this post on Instagram

“La gente tergiversa todo. El ser caballero con Alana, le trajo celos en la relación y es bueno aclarar, para que la gente no diga ‘Joe Joe se quedó con las ganas’, no, no. Yo a Alana jamás voy a querer que sea para mi hijo, porque Alana no es para mi hijo. Y mi hijo no es para ella. Pero sí considero que Alana es una muchacha buena, cocina rico, pero a mi hijo no la quiero con ella”, enfatizó.