El público que conoció al actor y comediante puertorriqueño de Luis Antonio Rivera, conocido como “Yoyo Boing” a través de la pantalla chica, podrá despedirse de uno de los pilares de la televisión puertorriqueña, el próximo miércoles, 6 de diciembre, en la Funeraria Buxeda, en San Juan.

Los restos del multifacético artista, que falleció el pasado 30 de noviembre a sus 93 años en el Hospital del Maestro en San Juan, serán expuestos a partir de la 1:00 p.m., en un velorio abierto al público para honrar la vida y el legado del actor.

Yoyo Boing fue operado de una afección cardiaca en febrero de 2017 y en el 2020 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo que provocó una ligera pausa en los medios de comunicación. Aunque físicamente le afectó, continuó recibiendo terapias. Yoyo Boing era padre de 7 hijos, y tenía 14 nietos, 17 bisnietos y 4 tataranietos.

El presentador radial partió con las botas, ya que este año trabajó en varias producciones de WIPR en el canal 6 y en la emisora radial WIPR 940 am.

En julio pasado, en entrevista con El Nuevo Día, el también actor y presentador, quien llegó a tener un estudio fotográfico y a hacerles portadas a las revistas de farándula Vea y TV Guía, manifestó: “Por el derrame, tengo esta parte izquierda inmóvil, hablo con dificultad y caminar no puedo. Perdí el balance en las piernas. Al día de hoy no me siento frustrado, porque estoy vivo. Si te das cuenta, tengo mi uso de razón y puedo recordar tantas cosas. Pero me gustaría poder guiar, eso sí, me encantaría. Me gustaba guiar, montarme en mi carrito, irme por ahí. Yo soy fotógrafo aficionado, tengo mi camarita por aquí”.

Rivera, nacido el 9 de abril de 1930, en Humacao, pero que se crio en Santurce desde los tres años, seleccionó el apodo de “Yoyo Boing” tras una búsqueda de nombres para un personaje de radio.

Su talento le llevó a presentar espectáculos en fiestas patronales alrededor de Puerto Rico junto a Paquito Cordero, Tito Lara y otros, auspiciado por los productos Del Monte.

Se destacó en múltiples facetas en las comunicaciones y en las artes al poder actuar en el teatro, cine y televisión, fue gerente general de diversas emisoras de radio y hasta escribió un libro de chistes.